Парфюмы для женщин старше 50 лет, которые всегда вызывают восхищение

Пожилая женщина держит в руках духи. Фото: magnific

Некоторые духи могут сопровождать свою владелицу на протяжении многих лет. Отчасти благодаря шлейфу, который надолго остается в памяти. Именно такие ароматы часто выбирают женщины, которые уже хорошо знают, что им идет, и не меняют свои предпочтения каждый сезон.

Новини.LIVE расскажет о духах, которые подходят женщинам в зрелом возрасте.

Лучшие духи для женщин 50+

Среди таких ароматов особое внимание привлекает My Way Ylang от Giorgio Armani. Это теплая и солнечная композиция, в которой сладость манго сочетается с белыми цветами и кокосовыми оттенками. Иланг-иланг придает мягкость, а ваниль и кедр создают приятный длительный шлейф. Аромат получается ярким, но не навязчивым.

Если говорить о проверенной классике для лета, то на протяжении многих лет фаворитом остается Dolce & Gabbana Light Blue. Он ассоциируется с отдыхом у моря, теплым ветром и беззаботными днями. Легкий, свежий и в то же время элегантный аромат прекрасно подходит для теплого времени года и легко вписывается в повседневный образ.

Dolce & Gabbana Light Blue. Фото с makeup

Отдельного внимания заслуживает Chanel No. 19 Poudre. Это тот случай, когда пудровые ноты звучат дорого и сдержанно. Сначала ощущаются цитрусовые аккорды, затем аромат становится мягче благодаря ирису и жасмину. Завершают композицию мускус и ветивер. В результате получается очень женственный аромат, который одинаково уместен и днем, и во время вечернего выхода.

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Для тех, кто любит более выразительные композиции, стоит присмотреться к eLVes от Louis Vuitton. В нем много характера и глубины. Розы, ландыш, сочный персик и черная смородина создают многогранное звучание, а корица и имбирь придают ему энергии. Благодаря пачули и амброксану аромат долго держится на коже и точно не затеряется среди других.

Еще один аромат, который не теряет популярности уже десятки лет, — 1881 for Women от Cerruti. Несмотря на солидный возраст, он и сегодня звучит актуально. Легкая фрезия открывает композицию, жасмин придает цветочную нежность, а сандал делает аромат теплым и спокойным. Это один из тех парфюмов, которые легко носить каждый день, но особенно красиво они раскрываются ближе к вечеру.

1881 for Women от Cerruti. Фото с makeup

Хороший аромат не имеет возраста. Но есть композиции, которые особенно гармонично подчеркивают женственность, уверенность и внутреннюю элегантность. Именно поэтому эти духи годами остаются среди фаворитов и продолжают находить новых поклонниц.

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