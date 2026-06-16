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Главная Мода Стрижка, которую годами выбирают знаменитости и стилисты

Стрижка, которую годами выбирают знаменитости и стилисты

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 16:25
Самая модная стрижка лета 2026 года, которая никогда не выходит из моды
Девушка с каре. Фото: magnific

В мире причесок тренды меняются чуть ли не каждый сезон. Одни стрижки быстро становятся популярными, а затем так же быстро исчезают. Но есть варианты, которые остаются актуальными независимо от года или модных тенденций. Именно к таким относится каре.

Новини.LIVE расскажет больше о преимуществах этой стрижки.

Эту стрижку выбирают женщины разного возраста не просто из-за ее популярности. Каре имеет одно важное преимущество — оно умеет подстраиваться под внешность. То есть подойдет как густым, так и тонким волосам, а главное, подходит к разным формам лица и не требует сложной укладки каждый день.

Именно поэтому многие стилисты называют эту стрижку беспроигрышным вариантом для тех, кто хочет выглядеть современно.

Какой вариант каре в моде 2026 года

Среди самых популярных вариантов остается классическое каре. Это ровный срез примерно на уровне подбородка, который будет особенно хорошо смотреться на прямых волосах. Такая прическа придает образу сдержанность и элегантность.

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Классическое каре. Фото из Instagram

Не менее популярно удлиненное каре. Оно доходит до плеч или чуть ниже, благодаря чему выглядит более естественно. Многие женщины выбирают именно этот вариант из-за его практичности — волосы можно оставить распущенными или быстро собрать в хвост.

Подовжене каре цінують за практичність
Удлиненное каре. Фото из Instagram

Для обладательниц тонких волос прекрасно подходит многослойное каре. Благодаря разной длине прядей прическа выглядит более объемной и живой. Волосы легче держат форму и кажутся гуще.

Багатошаровість в стрижках закріпилася в трендах надовго
Каре с челкой. Фото из Instagram

Тем, кто любит нестандартные решения, часто нравится асимметричное каре. Различная длина по бокам делает образ более современным. К тому же такая форма помогает визуально смягчить черты лица.

Асиметричне каре має сучасний вигляд
Асимметричное каре. Фото из Instagram

Также есть варианты для вьющихся волос. Современные техники стрижки позволяют создать аккуратную форму без лишнего объема по бокам. Благодаря этому локоны выглядят более естественно, а сама прическа не теряет легкости.

Дополнить каре можно различными видами челки. Прямая делает акцент на глазах, косая смягчает черты лица, а популярная челка-шторка гармонично обрамляет его и легко сочетается с большинством вариантов стрижки.

Ранее мы писали о том, как стилисты советуют выходить из черного цвета волос в этом сезоне. Просто находка для брюнеток.

Также Новини.LIVE сообщали, какая стрижка станет идеальным решением в 2026 году. Об этой новинке сейчас говорят почти все.

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Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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