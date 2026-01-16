Трендовая стрижка 2026, которую выбирают стилисты, но о ней мало говорят

Девушка с простой прической. Фото: freepik

В 2026 году тренды волос отходят от строгих форм и сложной укладки. Популярность набирают прически, которые выглядят естественно и двигаются вместе с волосами. Одной из таких становится J-образная стрижка для длинных волос, которая ранее почти не попадала в массовые обзоры стилистов.

Об этом пишет французское издание Vogue.

Почему J-образная стрижка становится идеальным выбором 2026 года

J-образная форма получила название от изгиба передних прядей, напоминающего букву J. Основная длина остается ровной, но пряди вокруг лица мягко спадают вниз, создавая ощущение легкого движения. Срезы выполнены тонко, так что волосы не теряют объема и не требуют ежедневного использования фена или стайлинга.

J-образная стрижка. Фото из Instagram

Стрижка работает практически с любой текстурой: прямые волосы получают плавность, волнистые — контроль и форму, а легкие кудри не кажутся хаотичными. Она также хорошо ведет себя по мере отрастания: форма остается аккуратной даже без частых коррекций.

Дополнительный плюс — универсальность. J-образная стрижка легко комбинируется с челкой или слоями, что позволяет создавать разные образы без радикальных изменений. Форма освежает внешность, но при этом не укорачивает длину, что особенно важно для тех, кто привык к длинным волосам.

