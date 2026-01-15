Самые трендовые стрижки зимы-2026 — стильные идеи для нового образа

Короткая стрижка у девушки. Фото: freepik

Перед сменой прически стоит понять, чего вы хотите, и оценить, как волосы реагируют на разные формы. Полезно просмотреть фото, подумать об уходе и о том, сколько времени готовы тратить на укладку.

Новини.LIVE собрали стрижки 2026 года, которые точно привлекают внимание и подходят для разных типов волос и лица.

Актуальные варианты стрижки для разных волос

Long layered

Длинные волосы с легкими слоями выглядят подвижно и естественно. Пряди можно укладывать волнами или оставлять прямыми — результат всегда удачный. Подойдет тем, кто хочет изменить образ без радикальной короткой стрижки.

Shag

Текстурная стрижка с неровными концами и легким объемом на макушке. Она делает волосы более живыми и немного небрежными, не требует сложной ежедневной укладки. Подходит для любой длины.

Blunt bob

Ровный срез создает ощущение плотности волос, даже если они тонкие. Четкая форма добавляет лицу структуры и легко сочетается с разными стилями.

Kitty cut

Более короткие передние пряди делают лицо более выразительным, а сам образ — легким. Стрижка ощущается естественной, без резких переходов в длине, и лучше всего смотрится на средних волосах.

В 2026 году можно выбрать что-то и из классического, и из более текстурного, подвижного стиля. Просто найдите для себя именно ту форму, которая подходит вам и с которой будет комфортно жить каждый день.

