Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Стрижки на зиму 2026 — лучшие варианты, которые выбирают стилисты

Стрижки на зиму 2026 — лучшие варианты, которые выбирают стилисты

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 14:57
Самые трендовые стрижки зимы-2026 — стильные идеи для нового образа
Короткая стрижка у девушки. Фото: freepik

Перед сменой прически стоит понять, чего вы хотите, и оценить, как волосы реагируют на разные формы. Полезно просмотреть фото, подумать об уходе и о том, сколько времени готовы тратить на укладку.

Новини.LIVE собрали стрижки 2026 года, которые точно привлекают внимание и подходят для разных типов волос и лица.

Реклама
Читайте также:

Актуальные варианты стрижки для разных волос

Long layered

Длинные волосы с легкими слоями выглядят подвижно и естественно. Пряди можно укладывать волнами или оставлять прямыми — результат всегда удачный. Подойдет тем, кто хочет изменить образ без радикальной короткой стрижки.

М’які шари на довгому волоссі додають руху і легкості образу
Long layered. Фото из Instagram

Shag

Текстурная стрижка с неровными концами и легким объемом на макушке. Она делает волосы более живыми и немного небрежными, не требует сложной ежедневной укладки. Подходит для любой длины.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blunt bob

Ровный срез создает ощущение плотности волос, даже если они тонкие. Четкая форма добавляет лицу структуры и легко сочетается с разными стилями.

Чітка лінія волосся створює відчуття щільності і акуратності
Blunt bob. Фото из Instagram

Kitty cut

Более короткие передние пряди делают лицо более выразительным, а сам образ — легким. Стрижка ощущается естественной, без резких переходов в длине, и лучше всего смотрится на средних волосах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 2026 году можно выбрать что-то и из классического, и из более текстурного, подвижного стиля. Просто найдите для себя именно ту форму, которая подходит вам и с которой будет комфортно жить каждый день.

Ранее мы писали о том, что нужно знать о челке перед тем, как решиться на стрижку.

Также мы сообщали, что в этом сезоне все чаще женщины делают стрижки в азиатском стилистике.

мода тренды стрижки волосы стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации