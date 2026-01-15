Відео
Стрижки на зиму 2026 — кращі варіанти, які обирають стилісти

Дата публікації: 15 січня 2026 14:57
Найтрендовіші стрижки зими-2026 — стильні ідеї для нового образу
Коротка стрижка у дівчини. Фото: freepik

Перед зміною зачіски варто зрозуміти, чого ви хочете, і оцінити, як волосся реагує на різні форми. Корисно переглянути фото, подумати про догляд і про те, скільки часу готові витрачати на укладку.

Новини.LIVE зібрали стрижки 2026 року, які точно привертають увагу і підходять для різних типів волосся та обличчя.

Читайте також:

Актуальні варіанти стрижки для різного волосся

Long layered 

Довге волосся з легкими шарами має рухливий і природний вигляд. Пасма можна укладати хвилями або залишати прямими — результат завжди вдалий. Підійде тим, хто хоче змінити образ без радикальної короткої стрижки.

М’які шари на довгому волоссі додають руху і легкості образу
Long layered. Фото з Instagram

Shag

Текстурна стрижка з нерівними кінцями і легким об’ємом на маківці. Вона робить волосся більш живим і трохи недбалим, не вимагає складної щоденної укладки. Підходить для будь-якої довжини.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blunt bob

Рівний зріз створює відчуття щільності волосся, навіть якщо воно тонке. Чітка форма додає обличчю структури і легко поєднується з різними стилями.

Чітка лінія волосся створює відчуття щільності і акуратності
Blunt bob. Фото з Instagram

Kitty cut

Коротші передні пасма роблять обличчя виразнішим, а сам образ — легким. Стрижка відчувається природною, без різких переходів у довжині, і найкращий вигляд має на середньому волоссі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У 2026 році можна вибрати щось і з класичного, і з більш текстурного, рухливого стилю. Просто знайдіть для себе саме ту форму, яка підходить вам і з якою буде комфортно жити щодня.

Раніше ми писали про те, що потрібно знати про чубчик перед тим, як зважитись на стрижку.

Також ми повідомляли, що цього сезону все частіше жінки роблять стрижки в азійському стилісти.

мода тренди стрижки волосся стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
