Найтрендовіші стрижки зими-2026 — стильні ідеї для нового образу

Перед зміною зачіски варто зрозуміти, чого ви хочете, і оцінити, як волосся реагує на різні форми. Корисно переглянути фото, подумати про догляд і про те, скільки часу готові витрачати на укладку.

Новини.LIVE зібрали стрижки 2026 року, які точно привертають увагу і підходять для різних типів волосся та обличчя.

Актуальні варіанти стрижки для різного волосся

Long layered

Довге волосся з легкими шарами має рухливий і природний вигляд. Пасма можна укладати хвилями або залишати прямими — результат завжди вдалий. Підійде тим, хто хоче змінити образ без радикальної короткої стрижки.

Long layered. Фото з Instagram

Shag

Текстурна стрижка з нерівними кінцями і легким об’ємом на маківці. Вона робить волосся більш живим і трохи недбалим, не вимагає складної щоденної укладки. Підходить для будь-якої довжини.

Blunt bob

Рівний зріз створює відчуття щільності волосся, навіть якщо воно тонке. Чітка форма додає обличчю структури і легко поєднується з різними стилями.

Blunt bob. Фото з Instagram

Kitty cut

Коротші передні пасма роблять обличчя виразнішим, а сам образ — легким. Стрижка відчувається природною, без різких переходів у довжині, і найкращий вигляд має на середньому волоссі.

У 2026 році можна вибрати щось і з класичного, і з більш текстурного, рухливого стилю. Просто знайдіть для себе саме ту форму, яка підходить вам і з якою буде комфортно жити щодня.

