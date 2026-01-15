Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Як правильно доглядати за чубчиком — головні правила

Як правильно доглядати за чубчиком — головні правила

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 10:28
Як дізнатися, чи підійде вам чубчик — поради перед стрижкою
Дівчині роблять чубчик. Фото: freepik

Чубчик повертається в моду, і багато хто знову зацікавився ним завдяки акторкам на червоних доріжках. Він може змінити образ навіть без радикальної стрижки, але за ним потрібен щоденний догляд.

У статті Vogue дали практичні поради про форму, укладку і догляд за чубчиком.

Реклама
Читайте також:

Як носити чубчик і зберегти форму

Чубчик і погода

Не існує "ідеального" сезону для чубчика. Взимку його легко зіпсувати вологою, влітку — потом чи спекою. Насправді важлива не погода, а те, як ви його укладаєте: фен, щітки, шпильки й затискачі зроблять головну роботу.

Щоденний догляд

Навіть кілька хвилин на день — обов’язкові. Чубчик потрібно зволожувати, сушити спочатку прямо вниз, потім по черзі вліво і вправо, і тільки після цього формувати проділ. Корекцію роблять тонкою круглою щіткою, а фіксують мінімально — сухим шампунем або невеликою кількістю воску. Лак зазвичай робить волосся твердим і непластичним.

Чубчик набирає популярності у 2026
Чубчик-шторка. Фото з Instagram

Чубчик робить образ цілісним

Навіть простий хвіст або пучок мають кращий вигляд з чубчиком. Він додає руху й структури, яку складно створити спеціально.

Вітер і дощ — випробування

Вологе повітря швидко змінює форму чубчика. У таких умовах зручніше закріпити його збоку, ніж постійно розчісувати і підкручувати.

Чубчик акцентує погляд

Він відкриває очі і робить їх виразнішими. Змінюється навіть сприйняття макіяжу — здається, що його більше видно.

Переваги класичното чубчика, що полюбився багатьом
Чубчик Джейн Біркін. Фото з Instagram

Швидко відростає

Чубчик не вимагає радикальної зміни. Професійно задана форма дозволяє невеликі домашні підрізання, але сильні зміни краще робити у салоні. Після кількох тижнів носіння чубчика його потрібно буде підстригти.

Форма підходить будь-кому

Ідея, що чубчик "не для вашого обличчя", давно не актуальна. Існує багато варіантів: прямий, подовжений, асиметричний або філірований. Просто знайдіть для себе потрібну форму, яка підкреслює риси і додає пропорційності.

Раніше ми писали про те, які ще стрижки за версією стилістів варто розглянути для зміни іміджу у 2026 році.

Також ми повідомляли, що деякі стрижки після 40 років можуть зіпсувати образ. Вони однозначно старитимуть.

мода тренди стрижки поради стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації