Як дізнатися, чи підійде вам чубчик — поради перед стрижкою

Чубчик повертається в моду, і багато хто знову зацікавився ним завдяки акторкам на червоних доріжках. Він може змінити образ навіть без радикальної стрижки, але за ним потрібен щоденний догляд.

У статті Vogue дали практичні поради про форму, укладку і догляд за чубчиком.

Як носити чубчик і зберегти форму

Чубчик і погода

Не існує "ідеального" сезону для чубчика. Взимку його легко зіпсувати вологою, влітку — потом чи спекою. Насправді важлива не погода, а те, як ви його укладаєте: фен, щітки, шпильки й затискачі зроблять головну роботу.

Щоденний догляд

Навіть кілька хвилин на день — обов’язкові. Чубчик потрібно зволожувати, сушити спочатку прямо вниз, потім по черзі вліво і вправо, і тільки після цього формувати проділ. Корекцію роблять тонкою круглою щіткою, а фіксують мінімально — сухим шампунем або невеликою кількістю воску. Лак зазвичай робить волосся твердим і непластичним.

Чубчик-шторка. Фото з Instagram

Чубчик робить образ цілісним

Навіть простий хвіст або пучок мають кращий вигляд з чубчиком. Він додає руху й структури, яку складно створити спеціально.

Вітер і дощ — випробування

Вологе повітря швидко змінює форму чубчика. У таких умовах зручніше закріпити його збоку, ніж постійно розчісувати і підкручувати.

Чубчик акцентує погляд

Він відкриває очі і робить їх виразнішими. Змінюється навіть сприйняття макіяжу — здається, що його більше видно.

Чубчик Джейн Біркін. Фото з Instagram

Швидко відростає

Чубчик не вимагає радикальної зміни. Професійно задана форма дозволяє невеликі домашні підрізання, але сильні зміни краще робити у салоні. Після кількох тижнів носіння чубчика його потрібно буде підстригти.

Форма підходить будь-кому

Ідея, що чубчик "не для вашого обличчя", давно не актуальна. Існує багато варіантів: прямий, подовжений, асиметричний або філірований. Просто знайдіть для себе потрібну форму, яка підкреслює риси і додає пропорційності.

