Как узнать, подойдет ли вам челка — советы перед стрижкой

Девушке делают челку. Фото: freepik

Челка возвращается в моду, и многие снова заинтересовались ею благодаря актрисам на красных дорожках. Она может изменить образ даже без радикальной стрижки, но за ней нужен ежедневный уход.

В статье Vogue дали практические советы о форме, укладке и уходе за челкой.

Реклама

Читайте также:

Как носить челку и сохранить форму

Челка и погода

Не существует "идеального" сезона для челки. Зимой ее легко испортить влагой, летом —потом или жарой. На самом деле важна не погода, а то, как вы ее укладываете: фен, щетки, заколки и зажимы сделают главную работу.

Ежедневный уход

Даже несколько минут в день — обязательны. Челку нужно увлажнять, сушить сначала прямо вниз, потом поочередно влево и вправо, и только после этого формировать пробор. Коррекцию делают тонкой круглой щеткой, а фиксируют минимально — сухим шампунем или небольшим количеством воска. Лак обычно делает волосы твердыми и непластичными.

Челка-шторка. Фото из Instagram

Челка делает образ целостным

Даже простой хвост или пучок лучше смотрятся с челкой. Она добавляет движения и структуры, которую сложно создать специально.

Ветер и дождь — испытание

Влажный воздух быстро меняет форму челки. В таких условиях удобнее закрепить ее сбоку, чем постоянно расчесывать и подкручивать.

Челка акцентирует взгляд

Она открывает глаза и делает их более выразительными. Меняется даже восприятие макияжа — кажется, что его больше видно.

Челка Джей Биркин. Фото из Instagram

Б ыстро отрастает

Челка не требует радикального изменения. Профессионально заданная форма позволяет небольшие домашние подрезания, но сильные изменения лучше делать в салоне. После нескольких недель ношения челки ее уже нужно будет подстричь.

Форма подходит любому человеку

Идея, что челка "не для вашего лица", давно не актуальна. Существует много вариантов: прямая, удлиненная, асимметричная или филированная. Просто найдите для себя нужную форму, которая подчеркивает черты и добавляет пропорциональности.

Ранее мы писали о том, какие еще стрижки по версии стилистов стоит рассмотреть для смены имиджа в 2026 году.

Также мы сообщали, что некоторые стрижки после 40 лет могут испортить образ. Они однозначно будут старить.