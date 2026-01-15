Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Как правильно ухаживать за челкой — главные правила

Как правильно ухаживать за челкой — главные правила

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 10:28
Как узнать, подойдет ли вам челка — советы перед стрижкой
Девушке делают челку. Фото: freepik

Челка возвращается в моду, и многие снова заинтересовались ею благодаря актрисам на красных дорожках. Она может изменить образ даже без радикальной стрижки, но за ней нужен ежедневный уход.

В статье Vogue дали практические советы о форме, укладке и уходе за челкой.

Реклама
Читайте также:

Как носить челку и сохранить форму

Челка и погода

Не существует "идеального" сезона для челки. Зимой ее легко испортить влагой, летом —потом или жарой. На самом деле важна не погода, а то, как вы ее укладываете: фен, щетки, заколки и зажимы сделают главную работу.

Ежедневный уход

Даже несколько минут в день — обязательны. Челку нужно увлажнять, сушить сначала прямо вниз, потом поочередно влево и вправо, и только после этого формировать пробор. Коррекцию делают тонкой круглой щеткой, а фиксируют минимально — сухим шампунем или небольшим количеством воска. Лак обычно делает волосы твердыми и непластичными.

Чубчик набирає популярності у 2026
Челка-шторка. Фото из Instagram

Челка делает образ целостным

Даже простой хвост или пучок лучше смотрятся с челкой. Она добавляет движения и структуры, которую сложно создать специально.

Ветер и дождь — испытание

Влажный воздух быстро меняет форму челки. В таких условиях удобнее закрепить ее сбоку, чем постоянно расчесывать и подкручивать.

Челка акцентирует взгляд

Она открывает глаза и делает их более выразительными. Меняется даже восприятие макияжа — кажется, что его больше видно.

Переваги класичното чубчика, що полюбився багатьом
Челка Джей Биркин. Фото из Instagram

Быстро отрастает

Челка не требует радикального изменения. Профессионально заданная форма позволяет небольшие домашние подрезания, но сильные изменения лучше делать в салоне. После нескольких недель ношения челки ее уже нужно будет подстричь.

Форма подходит любому человеку

Идея, что челка "не для вашего лица", давно не актуальна. Существует много вариантов: прямая, удлиненная, асимметричная или филированная. Просто найдите для себя нужную форму, которая подчеркивает черты и добавляет пропорциональности.

Ранее мы писали о том, какие еще стрижки по версии стилистов стоит рассмотреть для смены имиджа в 2026 году.

Также мы сообщали, что некоторые стрижки после 40 лет могут испортить образ. Они однозначно будут старить.

мода тренды стрижки советы стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации