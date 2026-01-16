Трендова стрижка 2026, яку обирають стилісти, але про неї мало говорять

Дівчина з простою зачіскою. Фото: freepik

У 2026 році тренди волосся відходять від суворих форм і складного укладання. Популярність набирають зачіски, які мають природний вигляд і рухаються разом із волоссям. Однією з таких стає J-подібна стрижка для довгого волосся, яка раніше майже не потрапляла до масових оглядів стилістів.

Про це пише французьке видання Vogue.

Чому J-подібна стрижка стає ідеальним вибором 2026

J-подібна форма отримала назву від вигину передніх пасм, що нагадує літеру J. Основна довжина залишається рівною, але пасма навколо обличчя м’яко спадають вниз, створюючи відчуття легкого руху. Зрізи виконані тонко, так що волосся не втрачає об’єму і не вимагає щоденного використання фена чи стайлінгу.

J-подібна стрижка. Фото з Instagram

Стрижка працює практично з будь-якою текстурою: пряме волосся отримує плавність, хвилясте — контроль і форму, а легкі кучері не здаються хаотичними. Вона також добре поводиться у міру відростання: форма залишається акуратною навіть без частих корекцій.

Додатковий плюс — універсальність. J-подібна стрижка легко комбінується з чубчиком або шарами, що дозволяє створювати різні образи без радикальних змін. Форма освіжає зовнішність, але при цьому не скорочує довжину, що особливо важливо для тих, хто звик до довгого волосся.

