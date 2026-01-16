Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Стрижка, про яку ще не всі чули — ідеальний варіант 2026 року

Стрижка, про яку ще не всі чули — ідеальний варіант 2026 року

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 14:40
Трендова стрижка 2026, яку обирають стилісти, але про неї мало говорять
Дівчина з простою зачіскою. Фото: freepik

У 2026 році тренди волосся відходять від суворих форм і складного укладання. Популярність набирають зачіски, які мають природний вигляд і рухаються разом із волоссям. Однією з таких стає J-подібна стрижка для довгого волосся, яка раніше майже не потрапляла до масових оглядів стилістів.

Про це пише французьке видання Vogue.

Реклама
Читайте також:

Чому J-подібна стрижка стає ідеальним вибором 2026

J-подібна форма отримала назву від вигину передніх пасм, що нагадує літеру J. Основна довжина залишається рівною, але пасма навколо обличчя м’яко спадають вниз, створюючи відчуття легкого руху. Зрізи виконані тонко, так що волосся не втрачає об’єму і не вимагає щоденного використання фена чи стайлінгу.

Універсальний варіант стрижки, що ідеальна для довгого волосся
J-подібна стрижка. Фото з Instagram

Стрижка працює практично з будь-якою текстурою: пряме волосся отримує плавність, хвилясте — контроль і форму, а легкі кучері не здаються хаотичними. Вона також добре поводиться у міру відростання: форма залишається акуратною навіть без частих корекцій.

Додатковий плюс — універсальність. J-подібна стрижка легко комбінується з чубчиком або шарами, що дозволяє створювати різні образи без радикальних змін. Форма освіжає зовнішність, але при цьому не скорочує довжину, що особливо важливо для тих, хто звик до довгого волосся.

Раніше ми писали про те, які стрижки радять спробувати цієї зими стилісти. Вдалий час для експерементів. 

Також ми повідомляли, що чубчик не для усіх. Перед тим, як його зробити, враховуйте деякі нюанси.

мода тренди стрижки стиль 2026 рік
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації