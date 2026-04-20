Самые популярные стрижки мира, которые будут в тренде этим летом

Лондонское лето всегда немного испытание для причесок. Влажный воздух, жара, постоянные передвижения по городу и волосы часто теряют укладку уже через час. Поэтому местные давно выбирают практичные стрижки, которые не требуют того, чтобы проводить часы перед зеркалом.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

В последнее время в моде все больше тянутся к естественности. Никто не пытается сделать идеальную укладку. Наоборот — легкая небрежность стала признаком актуальности. И это хорошо видно на популярных формах, которые сейчас носят лондонские стилисты и их клиентки.

Какую стрижку сделать на лето в 2026 году

Например, один из заметных вариантов — длинный боб с мягкой, немного расслабленной формой. Он не имеет четкой геометрии, волосы будто сами ложатся так, как им удобно. Его не обязательно сушить феном или вытягивать утюжком — часто достаточно просто дать ему высохнуть естественно. И именно в этом его главное преимущество, потому что с этой прической будете иметь нормальный вид в любой момент дня.

Есть еще более короткая история — что-то между классическим бобом и пикси. Такая стрижка выглядит немного смелее, но очень практична. Она держит форму даже тогда, когда нет времени на укладку. Волосы можно просто поправить руками, добавить немного текстуры и этого уже достаточно. Она легко меняется по настроению, не требуя сложных средств или техник.

Отдельно держатся многослойные стрижки с волнами. Это вариант для тех, кто любит более подвижный образ. Здесь все построено на естественном падении волос. Легкие слои добавляют объема, а волны создают эффект непринужденности. Такая стрижка сейчас в тренде.

В итоге лондонские летние стрижки объединяет одна простая идея — они не требуют идеальной укладки, постоянного контроля и всегда уместны.

