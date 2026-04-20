Найпопулярніші стрижки світу, які будуть у тренді цього літа

Лондонське літо завжди трохи випробування для зачісок. Вологе повітря, спека, постійні пересування містом і волосся часто втрачає укладку вже за годину. Тому місцеві давно обирають практичні стрижки, які не вимагають того, щоб проводити години перед дзеркалом.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Останнім часом у моді все більше тягнуться до природності. Ніхто не намагається зробити ідеальну укладку. Навпаки — легка недбалість стала ознакою актуальності. І це добре видно на популярних формах, які зараз носять лондонські стилісти та їхні клієнтки.

Яку стрижку зробити на літо у 2026 році

Наприклад, один із помітних варіантів — довгий боб із м’якою, трохи розслабленою формою. Він не має чіткої геометрії, волосся ніби саме лягає так, як йому зручно. Його не обов’язково сушити феном чи витягувати праскою — часто достатньо просто дати йому висохнути природно. І саме в цьому його головна перевага, бо з цієї зачіскою будете мати нормальний вигляд у будь-який момент дня.

Є ще більш коротка історія — щось між класичним бобом і піксі. Така стрижка має трохи сміливіший вигляд, але дуже практична. Вона тримає форму навіть тоді, коли немає часу на укладку. Волосся можна просто поправити руками, додати трохи текстури і цього вже достатньо. Вона легко змінюється за настроєм, не вимагаючи складних засобів чи технік.

Окремо тримаються багатошарові стрижки з хвилями. Це варіант для тих, хто любить більш рухливий образ. Тут усе побудовано на природному падінні волосся. Легкі шари додають об’єму, а хвилі створюють ефект невимушеності. Така стрижка зараз у тренді.

У підсумку лондонські літні стрижки об’єднує одна проста ідея — вони не потребують ідеальної укладки, постійного контролю і завжди доречні.

