Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Стрижки, які будуть носити цього літа у всьому світі

Стрижки, які будуть носити цього літа у всьому світі

Ua ru
Дата публікації: 20 квітня 2026 16:42
Найпопулярніші стрижки світу, які будуть у тренді цього літа
Дівчина з короткою стрижкою. Фото: freepik

Лондонське літо завжди трохи випробування для зачісок. Вологе повітря, спека, постійні пересування містом і волосся часто втрачає укладку вже за годину. Тому місцеві давно обирають практичні стрижки, які не вимагають того, щоб проводити години перед дзеркалом.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Останнім часом у моді все більше тягнуться до природності. Ніхто не намагається зробити ідеальну укладку. Навпаки — легка недбалість стала ознакою актуальності. І це добре видно на популярних формах, які зараз носять лондонські стилісти та їхні клієнтки.

Яку стрижку зробити на літо у 2026 році

Наприклад, один із помітних варіантів — довгий боб із м’якою, трохи розслабленою формою. Він не має чіткої геометрії, волосся ніби саме лягає так, як йому зручно. Його не обов’язково сушити феном чи витягувати праскою — часто достатньо просто дати йому висохнути природно. І саме в цьому його головна перевага, бо з цієї зачіскою будете мати нормальний вигляд у будь-який момент дня.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Є ще більш коротка історія — щось між класичним бобом і піксі. Така стрижка має трохи сміливіший вигляд, але дуже практична. Вона тримає форму навіть тоді, коли немає часу на укладку. Волосся можна просто поправити руками, додати трохи текстури і цього вже достатньо. Вона легко змінюється за настроєм, не вимагаючи складних засобів чи технік.

Читайте також:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Окремо тримаються багатошарові стрижки з хвилями. Це варіант для тих, хто любить більш рухливий образ. Тут усе побудовано на природному падінні волосся. Легкі шари додають об’єму, а хвилі створюють ефект невимушеності. Така стрижка зараз у тренді.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У підсумку лондонські літні стрижки об’єднує одна проста ідея — вони не потребують ідеальної укладки, постійного контролю і завжди доречні.

Раніше ми писали про те, які стрижки навпаки вже не варто робити у 2026 році. Більшість елегантних зачісок втратили свою актуальність, що варто враховувати.

Також Новини.LIVE повідомляли, з якими стрижками обличчя буде мати молодший вигляд. Трендові варіанти для круглої форми обличчя.

стрижки зачіски трендові стрижки
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації