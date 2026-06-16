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Головна Мода Стрижка, яку роками обирають знаменитості та стилісти

Стрижка, яку роками обирають знаменитості та стилісти

Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 16:25
Наймодніша стрижка літа-2026, яка ніколи не виходить з моди
Дівчина з каре. Фото: magnific

У світі зачісок тренди змінюються мало не щосезону. Одні стрижки швидко стають популярними, а потім так само швидко зникають. Але є варіанти, які залишаються актуальними незалежно від року чи модних тенденцій. Саме до таких належить каре.

Новини.LIVE розповість більше про перевагу цієї стрижки.

Цю стрижку обирають жінки різного віку не просто через її популярність. Каре має одну важливу перевагу — воно вміє підлаштовуватися під зовнішність. Тобто підійде як густому, так і тонкому волоссі, а головне пасує до різних форм обличчя та не потребує складного укладання щодня.

Саме тому багато стилістів називають цю стрижку безпрограшним варіантом для тих, хто хоче мати сучасний вигляд.

Який варіант каре в моді 2026 року

Серед найпопулярніших варіантів залишається класичне каре. Це рівний зріз приблизно на рівні підборіддя, який буде мати особливо гарний вигляд на прямому волоссі. Така зачіска додає образу стриманості та елегантності.

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Класичне каре. Фото з Instagram

Не менш популярним є подовжене каре. Воно доходить до плечей або трохи нижче, завдяки чому має природніший вигляд. Багато жінок обирають саме цей варіант через його практичність — волосся можна залишити розпущеним або швидко зібрати у хвіст.

Подовжене каре цінують за практичність
Подовжене каре. Фото з Instagram

Для власниць тонкого волосся чудово підходить багатошарове каре. Завдяки різній довжині пасом зачіска має більш об'ємний та живий вигляд. Волосся легше тримає форму і здається густішим.

Багатошаровість в стрижках закріпилася в трендах надовго
Каре з чубчиком. Фото з Instagram

Тим, хто любить нестандартні рішення, часто подобається асиметричне каре. Різна довжина з боків робить образ більш сучасним. До того ж така форма допомагає візуально пом'якшити риси обличчя.

Асиметричне каре має сучасний вигляд
Асиметричне каре. Фото з Instagram

Також є варіанти для кучерявого волосся. Сучасні техніки стрижки дозволяють створити акуратну форму без зайвого об'єму з боків. Завдяки цьому локони мають природніший вигляд, а сама зачіска не втрачає легкості.

Доповнити каре можна різними видами чубчика. Прямий робить акцент на очах, косий помʼякшує риси обличчя, а популярна чубчик-шторка гармонійно обрамляє його та легко поєднується з більшістю варіантів стрижки.

Раніше ми писали про те, як стилісти радять виходити з чорного кольору волосся цього сезону. Просто знахідка для брюнеток.

Також Новини.LIVE повідомляли, яка стрижка стане ідеальним рішенням у 2026 році. Про цю новинку зараз говорять майже усі.

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Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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