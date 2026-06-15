Трендове фарбування для брюнеток, яке підкорює Instagram: фото

Дівчина з гарним кольором волосся. Фото: magnific

У світі фарбування волосся тренди змінюються мало не щосезону, але деякі відтінки затримуються надовго. Цього літа саме таким фаворитом став еспресо-брюнет — глибокий темний колір, який нагадує свіжозварену міцну каву.

Новини.LIVE розповість про цей колір волосся детальніше.

Його популярність легко пояснити. Він має насичений колір, але без надмірної різкості, яку іноді дає чорне волосся. Завдяки поєднанню кількох близьких тонів колір має природний вигляд і красиво переливається на світлі.

Трендовий колір волосся для брюнеток

Головна перевага еспресо-брюнету — багатогранність. Волосся не має плаский або однотонний вигляд. У ньому можна помітити легкі шоколадні, каштанові чи навіть прохолодні кавові відтінки. Саме через це зачіска здається більш об'ємною, а саме волосся доглянутим і блискучим.

Колористи відзначають, що цей варіант підходить багатьом жінкам незалежно від кольору очей чи відтінку шкіри. Він чудово підкреслює риси обличчя та робить образ більш виразним без різких змін зовнішності.

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Ще один плюс полягає в тому, що відтінок легко адаптувати під індивідуальні побажання. Комусь більше до вподоби теплі шоколадні нотки, а хтось обирає холодніший варіант із легким попелястим підтоном. Завдяки цьому колір можна зробити максимально природним саме для конкретної людини.

Вдалий вихід з чорного кольору волосся. Фото з Instagram

Тим, хто вирішить освіжити образ на літо, майстри радять не експериментувати самостійно, а звернутися до професійного колориста. Найкраще заздалегідь підготувати кілька фото з бажаним результатом, щоб легше пояснити свої очікування.

Якщо волосся від природи світліше, інколи потрібне поетапне фарбування. Це допомагає отримати потрібну глибину кольору та уникнути небажаних рудих або жовтуватих відтінків після процедури.

Щоб еспресо-брюнет довше залишався насиченим, важливо правильно доглядати за волоссям. Засоби для фарбованого волосся, регулярне зволоження та захист від гарячих інструментів допоможуть зберегти блиск і свіжість кольору на кілька тижнів довше.

Дівчина з гарним волоссям. Фото з Instagram

А так, схоже, цього літа еспресо-брюнет має всі шанси залишитися серед головних фаворитів сезону.

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