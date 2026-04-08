Головна Мода Краща коротка стрижка для жінок після 50 років: легка в догляді

Краща коротка стрижка для жінок після 50 років: легка в догляді

Дата публікації: 8 квітня 2026 16:24
Піксі, що затьмарив боб: найкраща стрижка після 50
Дівчина з короткою стрижкою. Фото: freepik

Якщо раніше жінки після 50 років віддавали перевагу класичному бобу або строгому піксі, то 2026 року на перший план виходить новий фаворит — повітряне піксі. Ця стрижка робить обличчя свіжим, додає волоссям об’єму та створює ефект густоти навіть на тонких локонах.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Stylist.

Головна "фішка" air pixie — легкість. Тут немає жорстких ліній чи суворої геометрії, все будується на багатошаровості, завдяки якій волосся має живий і рухливий вигляд. Навіть кілька сантиметрів пасм на маківці можуть кардинально змінити ваш образ, роблячи його молодшим і свіжішим.

Чому ця стрижка так популярна

Сучасна мода знову повертає увагу до коротких форм. Коротке волосся — це не лише стиль, але й практичність. Легше позбутися посічених кінців, швидше відновити здоров’я волосся і отримати доглянутий вигляд без щоденних складних укладок.

Відомий стиліст Майкл Лендон зазначає, що цього сезону у тренді прозорі, текстурні форми, і саме вони роблять air pixie бажаним вибором для жінок, які хочуть мати сучасний і молодий вигляд.

Читайте також:
Стрижка, яка буде вдалий мати вигляд на тонкому волоссі
Стрижка піксі. Фото з Instagram

Найбільш виграшний вигляд повітряне піксі має на тонкому волоссі. Техніка стрижки та філірування робить волосся легким, пишним і об’ємним.

Як укладати таку стрижку

Щоб підкреслити легкість і об’єм, не потрібно надмірно пригладжувати волосся. Навпаки, м’які хвилі, недбала текстура і природний рух — ось що створює стильний, живий образ. Секрет простий: сушимо феном, нахиливши голову вниз, щоб коріння піднімалося природно. В результаті вийде грайливий, жіночний і ефектний зовнішній вигляд.

Раніше ми писали про те, яку ще стрижку можна зробити, якщо хочете мати молодий і стильний вигляд. Стилісти радять розглянути різні варіанти.

Також Новини.LIVE повідомляли про актуальні тренди стрижок для жінок після 50 років. Адже правильно підібрана стрижка здатна кардинально змінити образ.

тренди жінки за 50 років стильна коротка стрижка
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
