Піксі, що затьмарив боб: найкраща стрижка після 50

Дівчина з короткою стрижкою. Фото: freepik

Якщо раніше жінки після 50 років віддавали перевагу класичному бобу або строгому піксі, то 2026 року на перший план виходить новий фаворит — повітряне піксі. Ця стрижка робить обличчя свіжим, додає волоссям об’єму та створює ефект густоти навіть на тонких локонах.

Головна "фішка" air pixie — легкість. Тут немає жорстких ліній чи суворої геометрії, все будується на багатошаровості, завдяки якій волосся має живий і рухливий вигляд. Навіть кілька сантиметрів пасм на маківці можуть кардинально змінити ваш образ, роблячи його молодшим і свіжішим.

Чому ця стрижка так популярна

Сучасна мода знову повертає увагу до коротких форм. Коротке волосся — це не лише стиль, але й практичність. Легше позбутися посічених кінців, швидше відновити здоров’я волосся і отримати доглянутий вигляд без щоденних складних укладок.

Відомий стиліст Майкл Лендон зазначає, що цього сезону у тренді прозорі, текстурні форми, і саме вони роблять air pixie бажаним вибором для жінок, які хочуть мати сучасний і молодий вигляд.

Стрижка піксі. Фото з Instagram

Найбільш виграшний вигляд повітряне піксі має на тонкому волоссі. Техніка стрижки та філірування робить волосся легким, пишним і об’ємним.

Як укладати таку стрижку

Щоб підкреслити легкість і об’єм, не потрібно надмірно пригладжувати волосся. Навпаки, м’які хвилі, недбала текстура і природний рух — ось що створює стильний, живий образ. Секрет простий: сушимо феном, нахиливши голову вниз, щоб коріння піднімалося природно. В результаті вийде грайливий, жіночний і ефектний зовнішній вигляд.

