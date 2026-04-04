Стрижка з ефектом омолодження: легка зміна, яку помітять усі

Дівчина прийшла на стрижку. Фото: freepik

Ви коли-небудь помічали, що деякі зачіски можуть робити обличчя свіжішим і молодшим? Виявляється, це зовсім не магія, а справа правильної стрижки. Це стверджує відома стилістка-перукарка Дженніфер Кораб.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на журнал Parade.

Яка стрижка омолоджує

За словами стилістки, волосся — це не просто аксесуар. Добре підібрана стрижка здатна змінити не лише образ, а й настрій жінки. Існує одна зачіска, яку Кораб називає номером один для тих, хто хоче мати на 10 років молодший вигляд. Це середній боб або лоб (подовжений боб).

"Ця довжина ідеальна, — пояснює Кораб, — вона достатньо довга, щоб можна було експериментувати з укладкою, але при цьому не обтяжує образ і красиво обрамляє обличчя".

Але якщо ви шукаєте альтернативу, стилістка радить ще чотири варіанти:

Боб до підборіддя — неймовірно стильний і практичний варіант. Підкреслює вилиці і візуально піднімає обличчя.

Лоб до ключиць — універсальна довжина, яка пом'якшує риси обличчя. Підходить як для хвиль, так і для прямого волосся.

Довга багатошарова стрижка — для тих, хто ще не готовий розлучитися з довжиною, але хоче освіжити образ.

Кутовий боб — коротше ззаду, довше спереду. Створює природне обрамлення обличчя і додає молодості.

Головне, за словами Кораб, не довжина сама по собі, а як волосся обрамляє обличчя. Тому навіть невеликі зміни можуть дати гарний ефект. Отже, якщо ви відчуваєте, що пора освіжити зовнішність, варто звернути увагу саме на ці варіанти. Навіть невелика зміна довжини або форми стрижки здатна подарувати вам відчуття молодості та легкості.

