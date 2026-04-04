Стрижка с эффектом омоложения: легкое изменение, которое заметят все

Вы когда-нибудь замечали, что некоторые прически могут делать лицо свежее и моложе? Оказывается, это вовсе не магия, а дело правильной стрижки. Это утверждает известная стилист-парикмахер Дженнифер Кораб.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на журнал Parade.

Какая стрижка омолаживает

По словам стилиста, волосы — это не просто аксессуар. Хорошо подобранная стрижка способна изменить не только образ, но и настроение женщины. Существует одна прическа, которую Кораб называет номером один для тех, кто хочет выглядеть на 10 лет моложе. Это средний боб или лоб (удлиненный боб).

"Эта длина идеальна, — объясняет Кораб, — она достаточно длинная, чтобы можно было экспериментировать с укладкой, но при этом не утяжеляет образ и красиво обрамляет лицо".

Но если вы ищете альтернативу, стилист советует еще четыре варианта:

Боб до подбородка — невероятно стильный и практичный вариант. Подчеркивает скулы и визуально приподнимает лицо.

— невероятно стильный и практичный вариант. Подчеркивает скулы и визуально приподнимает лицо. Лоб до ключиц — универсальная длина, которая смягчает черты лица. Подходит как для волн, так и для прямых волос.

— универсальная длина, которая смягчает черты лица. Подходит как для волн, так и для прямых волос. Длинная многослойная стрижка — для тех, кто еще не готов расстаться с длиной, но хочет освежить образ.

— для тех, кто еще не готов расстаться с длиной, но хочет освежить образ. Угловой боб — короче сзади, длиннее спереди. Создает естественное обрамление лица и добавляет молодости.

Главное, по словам Кораб, не длина сама по себе, а как волосы обрамляют лицо. Поэтому даже небольшие изменения могут дать хороший эффект. Так что если вы чувствуете, что пора освежить внешность, стоит обратить внимание именно на эти варианты. Даже небольшое изменение длины или формы стрижки способно подарить вам ощущение молодости и легкости.

