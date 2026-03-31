Головна Мода Стильні стрижки для жінок 50+: актуальні тренди

Дата публікації: 31 березня 2026 16:29
Доглянута жінка у віці. Фото: freepik

Кожна жінка, незалежно від віку, хоче мати приголомшливий вигляд. Адже справжня краса не знає цифр у паспорті — вона живе у харизмі та умінні підкреслити свої переваги. І навіть якщо вам за 50, правильно підібрана стрижка може зробити чудеса: освіжити обличчя, надати образу легкості та навіть омолодити на кілька років.

Новини.LIVE розповість, про які саме стрижки йде мова.

Чому після 50 кращі обирати короткі стрижки 

Для жінок після 60 стилісти радять звертати увагу на короткі стрижки. Вони не лише зручні, але й додають об’єму волоссю, що особливо важливо, якщо волосся тонке. Крім того, короткі стрижки роблять обличчя свіжішим і відкривають його виразніше.

Піксі-боб

Стрижка піксі-боб вже кілька сезонів тримається в топі трендів для жінок 50+. Вона створює легкий об’єм біля коренів, додає динаміки й навіть трохи пустощів образу. Укладати таку зачіску дуже просто — достатньо пінки та лаку для волосся, щоб зберегти форму і об’єм на весь день.

Каре

Каре — ще один стильний вибір. Дехто вважає, що ця стрижка підкреслює недоліки на шиї, але насправді вона вміло подовжує шию та робить обличчя більш витонченим. До того ж, каре легко варіювати: можна залишити рівний зріз або зробити легку драбинку — обидва варіанти мають сучасний і стильний вигляд.

@frederique.lacroux

Moodboard carré ✂️✨ Quel style te fait craquer ? Plonge dans l’inspo parfaite pour oser le carré cette saison ! 😍 #InspoCheveux #CarréHaircut #HairMoodboard #ChangementDeLook CoiffureTendance” Plutôt carré court, plongeant ou wavy ? Dites-moi en commentaire ! 👇

♬ It Girl - Associanu & Kah-Lo & Karma Fields

Отже, навіть після 50 можна мати чудовий вигляд. Потрібно лише вибрати стрижку, яка пасує саме вашому типу волосся та формі обличчя, і не боятися експериментувати.

Раніше ми писали про те, яка коротка стрижка є практичним вибором цього сезону. Це легка стрижка з 90-х, яка знову повернулась в моду.

Також Новини.LIVE розповіли, яку помилку при укладанні волосся не варто допускати, щоб не втратити очікуваний об'єм. 

жінки за 50 років стильна коротка стрижка як постригтися у 2026 році
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Реклама

