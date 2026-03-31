Стильні стрижки для жінок 50+: актуальні тренди

Кожна жінка, незалежно від віку, хоче мати приголомшливий вигляд. Адже справжня краса не знає цифр у паспорті — вона живе у харизмі та умінні підкреслити свої переваги. І навіть якщо вам за 50, правильно підібрана стрижка може зробити чудеса: освіжити обличчя, надати образу легкості та навіть омолодити на кілька років.

Чому після 50 кращі обирати короткі стрижки

Для жінок після 60 стилісти радять звертати увагу на короткі стрижки. Вони не лише зручні, але й додають об’єму волоссю, що особливо важливо, якщо волосся тонке. Крім того, короткі стрижки роблять обличчя свіжішим і відкривають його виразніше.

Піксі-боб

Стрижка піксі-боб вже кілька сезонів тримається в топі трендів для жінок 50+. Вона створює легкий об’єм біля коренів, додає динаміки й навіть трохи пустощів образу. Укладати таку зачіску дуже просто — достатньо пінки та лаку для волосся, щоб зберегти форму і об’єм на весь день.

Каре

Каре — ще один стильний вибір. Дехто вважає, що ця стрижка підкреслює недоліки на шиї, але насправді вона вміло подовжує шию та робить обличчя більш витонченим. До того ж, каре легко варіювати: можна залишити рівний зріз або зробити легку драбинку — обидва варіанти мають сучасний і стильний вигляд.

Отже, навіть після 50 можна мати чудовий вигляд. Потрібно лише вибрати стрижку, яка пасує саме вашому типу волосся та формі обличчя, і не боятися експериментувати.

