Стильные стрижки для женщин 50+: актуальные тренды

Ухоженная женщина в возрасте.

Каждая женщина, независимо от возраста, хочет выглядеть потрясающе. Ведь настоящая красота не знает цифр в паспорте — она живет в харизме и умении подчеркнуть свои достоинства. И даже если вам за 50, правильно подобранная стрижка может сделать чудеса: освежить лицо, придать образу легкости и даже омолодить на несколько лет.

Новини.LIVE расскажет, о каких именно стрижках идет речь.

Почему после 50 лучше выбирать короткие стрижки

Для женщин после 60 стилисты советуют обращать внимание на короткие стрижки. Они не только удобны, но и добавляют объема волосам, что особенно важно, если волосы тонкие. Кроме того, короткие стрижки делают лицо свежее и открывают его выразительнее.

Пикси-боб

Стрижка пикси-боб уже несколько сезонов держится в топе трендов для женщин 50+. Она создает легкий объем у корней, добавляет динамики и даже немного озорства образу. Укладывать такую прическу очень просто — достаточно пенки и лака для волос, чтобы сохранить форму и объем на весь день.

Читайте также:

Каре

Каре — еще один стильный выбор. Некоторые считают, что эта стрижка подчеркивает недостатки на шее, но на самом деле она умело удлиняет шею и делает лицо более изящным. К тому же, каре легко варьировать: можно оставить ровный срез или сделать легкую лесенку — оба варианта выглядят современно и стильно.

Итак, даже после 50 можно выглядеть великолепно. Нужно лишь выбрать стрижку, которая подходит именно вашему типу волос и форме лица, и не бояться экспериментировать.

