Стрижка, що поєднує шеггі 70-х і 90-х: підійде усім типам волосся

Жінка на стрижці. Фото: freepik

Весна — це пора змін, тож чому б не почати з вашого волосся? Ідеальна весняна стрижка може бути легкою, повітряною і підкреслювати ваш стиль, вимагаючи мінімального укладання. Саме тому стрижка "метелик" була популярною протягом кількох сезонів і залишається однією з кращих у 2026 році.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Elle.

На відміну від ультракороткого butterfly bob, який обожнюють Селена Гомес, Джіджі Хадід та Дженна Ортега, класичний butterfly cut (метелик) чудово підходить для довгого волосся. Так зробила, наприклад, Бейонсе, і результат вийшов неймовірний.

Що таке butterfly cut

Це стрижка, яка поєднує у собі елементи шеггі 70-х та багатошарових стрижок 90-х. Вона сучасна і трохи ностальгічна. Трюк полягає в поєднанні двох шарів елементів:

короткі шари , що обрамляють обличчя, зазвичай на рівні щік або щелепи;

, що обрамляють обличчя, зазвичай на рівні щік або щелепи; довгі шари, що зберігають загальну довжину волосся нижче плечей.

Це поєднання створює ілюзію об’єму та легкості, додає руху і робить укладку надзвичайно простою. Шари нагадують крила метелика, звідси й назва.

Чим butterfly cut відрізняється від інших стрижок

На відміну від wolf cut або класичного шеггі, butterfly cut має елегантніший вигляд, але при цьому зберігає об’єм, текстуру і рух.

Стрижка універсальна і підходить практично всім:

для волосся до плечей і довше — класичний ефект із вираженими шарами;

для трохи коротшого волосся — стиліст може адаптувати стрижку під боб;

для тонкого або рідкого волосся — додає об’єм і рух, роблячи волосся густішим;

для густого волосся — прибирає зайву масивність, зберігаючи текстуру і полегшуючи укладку.

Butterfly cut. Фото з Instagram

Якщо плануєте чубчик, важливо врахувати форму обличчя:

Овальне — майже всі варіанти;

Кругле — подовжений чубчик на бік;

Квадратне — м’який чубчик пом’якшує риси;

Серцеподібне — curtain-чубчик або на бік;

Видовжене — рівний чубчик робить обличчя коротшим.

Поради для різних типів волосся

Пряме волосся — додає об’єм, особливо на маківці; використовуйте мус і круглу щітку при сушінні. Хвилясте волосся — підкреслює природну хвилю, зменшує зайву густоту; спрей для локонів і легке стискання руками допоможуть створити романтичний образ. Кучеряве волосся — знімає вагу, локони залишаються пружними; сушіть з дифузором. Тонке волосся — створює ефект густоти, пружності і руху; спрей для прикореневого об’єму перед сушінням допоможе. Густе волосся — прибирає масивність, зберігає об’єм і текстуру, полегшує укладку.

Butterfly cut — це стрижка, яка робить волосся живим, об’ємним і легким. Цього року вона ідеальна для весни, коли хочеться змінити свій стиль, не пошкоджуючи волосся, а навпаки з турботою про нього.

