Универсальная стрижка, что подходит всем типам волос

Универсальная стрижка, что подходит всем типам волос

Дата публикации 6 апреля 2026 16:01
Стрижка, сочетающая шегги 70-х и 90-х: подойдет всем типам волос
Женщина на стрижке. Фото: freepik

Весна — это пора перемен, так почему бы не начать с ваших волос? Идеальная весенняя стрижка может быть легкой, воздушной и подчеркивать ваш стиль, требуя минимальной укладки. Именно поэтому стрижка "бабочка" была популярной в течение нескольких сезонов и остается одной из лучших в 2026 году.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Elle.

В отличие от ультракороткого butterfly bob, который обожают Селена Гомес, Джиджи Хадид и Дженна Ортега, классический butterfly cut (бабочка) прекрасно подходит для длинных волос. Так сделала, например, Бейонсе, и результат получился невероятный.

Что такое butterfly cut

Это стрижка, которая сочетает в себе элементы шегги 70-х и многослойных стрижек 90-х. Она современная и немного ностальгическая. Трюк заключается в сочетании двух слоев элементов:

  • короткие слои, обрамляющие лицо, обычно на уровне щек или челюсти;
  • длинные слои, сохраняющие общую длину волос ниже плеч.

Это сочетание создает иллюзию объема и легкости, добавляет движения и делает укладку чрезвычайно простой. Слои напоминают крылья бабочки, отсюда и название.

Чем butterfly cut отличается от других стрижек

В отличие от wolf cut или классического шегги, butterfly cut выглядит более элегантно, но при этом сохраняет объем, текстуру и движение.

Стрижка универсальна и подходит практически всем:

  • для волос до плеч и длиннее — классический эффект с выраженными слоями;
  • для чуть более коротких волос — стилист может адаптировать стрижку под боб;
  • для тонких или редких волос — добавляет объем и движение, делая волосы более густыми;
  • для густых волос — убирает излишнюю массивность, сохраняя текстуру и облегчая укладку.
Butterfly cut. Фото из Instagram

Если планируете челку, важно учесть форму лица:

  • Овальное — почти все варианты;
  • Круглое — удлиненная челка на бок;
  • Квадратное — мягкая челка смягчает черты;
  • Сердцевидное — curtain-челка или на бок;
  • Удлиненные — ровная челка делает лицо короче.

Советы для разных типов волос

  1. Прямые волосы — добавляет объем, особенно на макушке; используйте мусс и круглую щетку при сушке.
  2. Волнистые волосы — подчеркивает естественную волну, уменьшает излишнюю густоту; спрей для локонов и легкое сжатие руками помогут создать романтический образ.
  3. Вьющиеся волосы — снимает вес, локоны остаются упругими; сушите с диффузором.
  4. Тонкие волосы — создает эффект густоты, упругости и движения; спрей для прикорневого объема перед сушкой поможет.
  5. Густые волосы — убирает массивность, сохраняет объем и текстуру, облегчает укладку.

Butterfly cut — это стрижка, которая делает волосы живыми, объемными и легкими. В этом году она идеальна для весны, когда хочется изменить свой стиль, не повреждая волосы, а наоборот с заботой о них.

Ранее мы писали об универсальности стрижки каре, которая тоже остается популярной в 2026 году. Если есть желание примерить короткую стрижку без похода к мастеру, есть один интересный лайфхак.

Также Новини.LIVE сообщали, какая еще короткая стрижка в стиле 90-х актуальна в этом сезоне. Больше всего радует то, что она достаточно легкая в уходе.

Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
