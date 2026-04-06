Стрижка, сочетающая шегги 70-х и 90-х: подойдет всем типам волос

Женщина на стрижке. Фото: freepik

Весна — это пора перемен, так почему бы не начать с ваших волос? Идеальная весенняя стрижка может быть легкой, воздушной и подчеркивать ваш стиль, требуя минимальной укладки. Именно поэтому стрижка "бабочка" была популярной в течение нескольких сезонов и остается одной из лучших в 2026 году.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Elle.

В отличие от ультракороткого butterfly bob, который обожают Селена Гомес, Джиджи Хадид и Дженна Ортега, классический butterfly cut (бабочка) прекрасно подходит для длинных волос. Так сделала, например, Бейонсе, и результат получился невероятный.

Что такое butterfly cut

Это стрижка, которая сочетает в себе элементы шегги 70-х и многослойных стрижек 90-х. Она современная и немного ностальгическая. Трюк заключается в сочетании двух слоев элементов:

короткие слои , обрамляющие лицо, обычно на уровне щек или челюсти;

, обрамляющие лицо, обычно на уровне щек или челюсти; длинные слои, сохраняющие общую длину волос ниже плеч.

Это сочетание создает иллюзию объема и легкости, добавляет движения и делает укладку чрезвычайно простой. Слои напоминают крылья бабочки, отсюда и название.

Чем butterfly cut отличается от других стрижек

В отличие от wolf cut или классического шегги, butterfly cut выглядит более элегантно, но при этом сохраняет объем, текстуру и движение.

Стрижка универсальна и подходит практически всем:

для волос до плеч и длиннее — классический эффект с выраженными слоями;

для чуть более коротких волос — стилист может адаптировать стрижку под боб;

для тонких или редких волос — добавляет объем и движение, делая волосы более густыми;

для густых волос — убирает излишнюю массивность, сохраняя текстуру и облегчая укладку.

Butterfly cut. Фото из Instagram

Если планируете челку, важно учесть форму лица:

Овальное — почти все варианты;

Круглое — удлиненная челка на бок;

Квадратное — мягкая челка смягчает черты;

Сердцевидное — curtain-челка или на бок;

Удлиненные — ровная челка делает лицо короче.

Советы для разных типов волос

Прямые волосы — добавляет объем, особенно на макушке; используйте мусс и круглую щетку при сушке. Волнистые волосы — подчеркивает естественную волну, уменьшает излишнюю густоту; спрей для локонов и легкое сжатие руками помогут создать романтический образ. Вьющиеся волосы — снимает вес, локоны остаются упругими; сушите с диффузором. Тонкие волосы — создает эффект густоты, упругости и движения; спрей для прикорневого объема перед сушкой поможет. Густые волосы — убирает массивность, сохраняет объем и текстуру, облегчает укладку.

Butterfly cut — это стрижка, которая делает волосы живыми, объемными и легкими. В этом году она идеальна для весны, когда хочется изменить свой стиль, не повреждая волосы, а наоборот с заботой о них.

