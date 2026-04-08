Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Лучшая короткая стрижка для женщин после 50 лет: легкая в уходе

Лучшая короткая стрижка для женщин после 50 лет: легкая в уходе

Ua ru
Дата публикации 8 апреля 2026 16:24
Пикси, затмивший боб: лучшая стрижка после 50: лучшая стрижка после 50
Девушка с короткой стрижкой. Фото: freepik

Если раньше женщины после 50 лет отдавали предпочтение классическому бобу или строгому пикси, то в 2026 году на первый план выходит новый фаворит — воздушное пикси. Эта стрижка делает лицо свежим, добавляет волосам объема и создает эффект густоты даже на тонких локонах.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Stylist.

Главная "фишка" air pixie — легкость. Здесь нет жестких линий или строгой геометрии, все строится на многослойности, благодаря которой волосы выглядят живыми и подвижными. Даже несколько сантиметров прядей на макушке могут кардинально изменить ваш образ, делая его моложе и свежее.

Почему эта стрижка так популярна

Современная мода снова возвращает внимание к коротким формам. Короткие волосы — это не только стиль, но и практичность. Легче избавиться от секущихся концов, быстрее восстановить здоровье волос и получить ухоженный вид без ежедневных сложных укладок.

Известный стилист Майкл Лэндон отмечает, что в этом сезоне в тренде прозрачные, текстурные формы, и именно они делают air pixie желанным выбором для женщин, которые хотят выглядеть современно и молодо.

Стрижка пикси. Фото из Instagram

Наиболее выигрышно воздушное пикси смотрится на тонких волосах. Техника стрижки и филировки делает волосы легкими, пышными и объемными.

Как укладывать такую стрижку

Чтобы подчеркнуть легкость и объем, не нужно чрезмерно приглаживать волосы. Наоборот, мягкие волны, небрежная текстура и естественное движение — вот что создает стильный, живой образ. Секрет прост: сушим феном, наклонив голову вниз, чтобы корни поднимались естественно. В результате получится игривый, женственный и эффектный внешний вид.

Ранее мы писали о том, какую еще стрижку можно сделать, если хотите выглядеть молодо и стильно. Стилисты советуют рассмотреть разные варианты.

Также Новини.LIVE сообщали об актуальных трендах стрижек для женщин после 50 лет. Ведь правильно подобранная стрижка способна кардинально изменить образ.

тренды женщины за 50 лет стильная короткая стрижка
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации