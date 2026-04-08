Пикси, затмивший боб: лучшая стрижка после 50: лучшая стрижка после 50

Если раньше женщины после 50 лет отдавали предпочтение классическому бобу или строгому пикси, то в 2026 году на первый план выходит новый фаворит — воздушное пикси. Эта стрижка делает лицо свежим, добавляет волосам объема и создает эффект густоты даже на тонких локонах.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Stylist.

Главная "фишка" air pixie — легкость. Здесь нет жестких линий или строгой геометрии, все строится на многослойности, благодаря которой волосы выглядят живыми и подвижными. Даже несколько сантиметров прядей на макушке могут кардинально изменить ваш образ, делая его моложе и свежее.

Почему эта стрижка так популярна

Современная мода снова возвращает внимание к коротким формам. Короткие волосы — это не только стиль, но и практичность. Легче избавиться от секущихся концов, быстрее восстановить здоровье волос и получить ухоженный вид без ежедневных сложных укладок.

Известный стилист Майкл Лэндон отмечает, что в этом сезоне в тренде прозрачные, текстурные формы, и именно они делают air pixie желанным выбором для женщин, которые хотят выглядеть современно и молодо.

Наиболее выигрышно воздушное пикси смотрится на тонких волосах. Техника стрижки и филировки делает волосы легкими, пышными и объемными.

Как укладывать такую стрижку

Чтобы подчеркнуть легкость и объем, не нужно чрезмерно приглаживать волосы. Наоборот, мягкие волны, небрежная текстура и естественное движение — вот что создает стильный, живой образ. Секрет прост: сушим феном, наклонив голову вниз, чтобы корни поднимались естественно. В результате получится игривый, женственный и эффектный внешний вид.

