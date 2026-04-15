Стрижки, які пасують усім: 3 варіанти для середнього волосся

Cтрижка волосся. Фото: freepik

Якщо навесні хочеться трохи змін, але без радикальних експериментів, то середня довжина волосся — найзручніший варіант. Вона має сучасний вигляд, не потребує складного догляду і дозволяє "гратися" зі стилем.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на southernliving.com.

Потрібно лише правильно обрати форму стрижки. Нижче три варіанти, які вважаються універсальними і підходять більшості жінок.

Універсальні стрижки, що додадуть об’єму волоссю

Шеггі — коли хочеться об’єму

Багатошарова стрижка з ефектом легкої недбалості. Якщо пояснити просто, волосся тут не зрізається рівною лінією, а формується шарами різної довжини. Через це з’являється рух, текстура і об’єм. Ця стрижка найкраще підійде, якщо волосся тонке. Вона піднімає волосся біля коренів і створює ефект густоти.

Стрижка шеггі. Фото з Instagram

Ще одна перевага шеггі в тому, що вона не вимагає ідеальної укладки. Навпаки, легка недбалість тут доречна. Це варіант для тих, хто не хоче витрачати багато часу на укладку.

Лоб — універсальна форма

Лоб — це подовжений варіант класичного бобу. Зазвичай довжина доходить до плечей або трохи нижче. Це одна з найзручніших стрижок, тому що вона не має жорстких обмежень. Волосся можна носити рівним, накручувати легкі хвилі, робити пучок або низький хвіст і все це буде мати гармонійний вигляд.

Лоб. Фото з Instagram

Лоб часто рекомендують тим, хто хоче щось змінити, але боїться коротких стрижок. Він дає відчуття "оновлення", але при цьому залишається довжина, з якою легко працювати. Також форма підходить майже всім типам обличчя. Вона візуально витягує риси і робить образ більш витонченим, навіть без складного укладання.

Рівний зріз

Це найпростіша на вигляд, але дуже ефектна стрижка. Уся суть в тому, що волосся підстригається однією рівною лінією без шарів і "сходинок". На перший погляд може здатися, що це занадто просто. Але саме рівний зріз створює відчуття густоти і доглянутості.

Стрижка з рівним зрізом. Фото з Instagram

Особливо добре така стрижка підходить тим, у кого пряме або трохи хвилясте волосся. Вона підкреслює природну текстуру і не "розпадається" в різні боки.

Раніше ми писали про те, яку стрижку варто зробити зрілим жінкам, якщо хочете мати молодший вигляд. Вона стильна і не потребує складного догляду.

Також Новини.LIVE повідомляли, яка стрижка ідеально підійде жінкам у віці 50+. Ця стрижка теж може додати об'єму вашому волоссю.