Главная Мода 3 универсальные стрижки для волос средней длины

Дата публикации 15 апреля 2026 16:05
Стрижки, которые подходят всем: 3 варианта для средних волос
Стрижка волос. Фото: freepik

Если весной хочется немного перемен, но без радикальных экспериментов, то средняя длина волос — самый удобный вариант. Она выглядит современно, не требует сложного ухода и позволяет "играть" со стилем.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на southernliving.com.

Нужно только правильно выбрать форму стрижки. Ниже три варианта, которые считаются универсальными и подходят большинству женщин.

Универсальные стрижки, которые придадут объем волосам

Шегги — когда хочется объема

Многослойная стрижка с эффектом легкой небрежности. Если объяснить просто, волосы здесь не срезаются ровной линией, а формируются слоями разной длины. Из-за этого появляется движение, текстура и объем. Эта стрижка лучше всего подойдет, если волосы тонкие. Она приподнимает волосы у корней и создает эффект густоты.

Стрижка шегги. Фото из Instagram

Еще одно преимущество шегги в том, что она не требует идеальной укладки. Наоборот, легкая небрежность здесь уместна. Это вариант для тех, кто не хочет тратить много времени на укладку.

Лоб — универсальная форма

Лоб — это удлиненный вариант классического боба. Обычно длина доходит до плеч или чуть ниже. Это одна из самых удобных стрижек, потому что она не имеет жестких ограничений. Волосы можно носить ровными, накручивать легкие волны, делать пучок или низкий хвост и все это будет выглядеть гармонично.

Лоб. Фото из Instagram

Лоб часто рекомендуют тем, кто хочет что-то изменить, но боится коротких стрижек. Он дает ощущение "обновления", но при этом остается длина, с которой легко работать. Также форма подходит почти всем типам лица. Она визуально вытягивает черты и делает образ более утонченным, даже без сложной укладки.

Ровный срез

Это самая простая на вид, но очень эффектная стрижка. Вся суть в том, что волосы подстригаются одной ровной линией без слоев и "ступенек". На первый взгляд может показаться, что это слишком просто. Но именно ровный срез создает ощущение густоты и ухоженности.

Стрижка с ровным срезом. Фото из Instagram

Особенно хорошо такая стрижка подходит тем, у кого прямые или немного волнистые волосы. Она подчеркивает естественную текстуру и не "распадается" в разные стороны.

Ранее мы писали о том, какую стрижку стоит сделать зрелым женщинам, если хотите выглядеть моложе. Она стильная и не требует сложного ухода.

Также Новини.LIVE сообщали, какая стрижка идеально подойдет женщинам в возрасте 50+. Эта стрижка тоже может добавить объема вашим волосам.

Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
