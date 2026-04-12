Быстрое решение для отросших корней: окрашивание не понадобится

Окрашивание волос. Фото: freepik

Отросшие корни — знакомая проблема для всех, кто окрашивает волосы. Особенно она заметна, когда натуральный цвет отличается от окрашенного. Даже ухоженные волосы тогда могут выглядеть немного небрежно.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на kobieta.interia.pl.

Частое окрашивание, кстати, не всегда спасает: волосы становятся сухими, ломкими и теряют блеск. Поэтому все больше людей ищут способы скрыть корни без химии.

Как ухаживать за окрашенными волосами

Если нужно замаскировать корни на скорую руку, современная косметика предлагает несколько простых вариантов:

Тонированные пудры . Их наносят кисточкой на пробор или отдельные пряди. Действие похоже на макияж — результат заметен сразу, но после мытья волос смывается.

Спреи для корней . Хорошо покрывают большую площадь, скрывают даже седину, но иногда могут оставлять следы на одежде или немного ощущаться на волосах.

Тушь для волос. Идеальна для точечного применения: линия лба, виски, отдельные пряди — тогда корни почти незаметны.

Эти средства быстрые, удобные и позволяют иметь опрятный вид без похода в салон. Если же вы стараетесь избегать химических средств, можно попробовать природные методы:

Хна и растительные красители . Они придают оттенок и одновременно укрепляют волосы. Можно наносить локально или по всей длине. Палитра ограничена, но эффект натуральный.

Кофе, чай или какао . Легко затемняют волосы, если использовать регулярно. Безопасный способ, который не вредит структуре волос.

Травяные ополаскиватели. Шалфей, розмарин или ромашка постепенно делают корни менее заметными и улучшают состояние волос.

Такие методы работают медленнее, чем косметика, но они более безопасны и естественны. Иногда не нужно ничего красить, достаточно немного изменить прическу. Вместо прямого пробора можно сделать боковой или зигзагообразный. Это "разбивает" линию отрастания и уменьшает контраст. Приподнятые пряди тоже перекрывают отросшие корни, и разница цветов становится почти незаметной.

Также повязки, тюрбаны, крупные заколки или шпильки — стильный способ скрыть корни. Они не только решают проблему, но и освежают образ.

