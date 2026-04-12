Швидке рішення для відрослого коріння: фарбування не знадобиться

Відросле коріння — знайома проблема для всіх, хто фарбує волосся. Особливо вона помітна, коли натуральний колір відрізняється від фарбованого. Навіть доглянуте волосся тоді може мати трохи недбалий вигляд.

Часте фарбування, до речі, не завжди рятує: волосся стає сухим, ламким і втрачає блиск. Тому все більше людей шукають способи приховати коріння без хімії.

Як доглядати за фарбованим волоссям

Якщо потрібно замаскувати коріння на швидку руку, сучасна косметика пропонує кілька простих варіантів:

Тоновані пудри . Їх наносять пензликом на проділ або окремі пасма. Дія схожа на макіяж — результат помітний одразу, але після миття волосся змивається.

Спреї для коренів . Добре покривають більшу площу, приховують навіть сивину, але іноді можуть залишати сліди на одязі або трохи відчуватися на волоссі.

Туш для волосся. Ідеальна для точкового застосування: лінія чола, скроні, окремі пасма — тоді коріння майже непомітне.

Ці засоби швидкі, зручні і дозволяють мати охайний вигляд без походу до салону. Якщо ж ви намагаєтеся уникати хімічних засобів, можна спробувати природні методи:

Хна та рослинні барвники . Вони додають відтінок і одночасно зміцнюють волосся. Можна наносити локально або по всій довжині. Палітра обмежена, але ефект натуральний.

Кава, чай або какао . Легко затемнюють волосся, якщо використовувати регулярно. Безпечний спосіб, який не шкодить структурі волосся.

Трав'яні ополіскувачі. Шавлія, розмарин або ромашка поступово роблять коріння менш помітним і покращують стан волосся.

Такі методи працюють повільніше, ніж косметика, але вони безпечніші і природні. Іноді не потрібно нічого фарбувати, достатньо трохи змінити зачіску. Замість прямого проділу можна зробити бічний або зигзагоподібний. Це "розбиває" лінію відростання і зменшує контраст. Підняті пасма теж перекривають відросле коріння, і різниця кольорів стає майже непомітною.

Також пов’язки, тюрбани, великі шпильки або заколки — стильний спосіб приховати коріння. Вони не тільки вирішують проблему, а й освіжають образ.

