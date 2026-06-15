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Главная Мода Стилисты назвали самый модный цвет волос для брюнеток в 2026 году

Стилисты назвали самый модный цвет волос для брюнеток в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 15 июня 2026 16:02
Трендовая окраска для брюнеток, которая покоряет Instagram: фото
Девушка с красивым цветом волос. Фото: magnific

В мире окрашивания волос тренды меняются чуть ли не каждый сезон, но некоторые оттенки остаются в моде надолго. Этим летом именно таким фаворитом стал эспрессо-брюнет — глубокий темный цвет, напоминающий свежесваренный крепкий кофе.

Новини.LIVE расскажет об этом цвете волос подробнее.

Его популярность легко объяснить. Он имеет насыщенный цвет, но без чрезмерной резкости, которую иногда дают черные волосы. Благодаря сочетанию нескольких близких тонов цвет выглядит естественно и красиво переливается на свету.

Трендовый цвет волос для брюнеток

Главное преимущество эспрессо-брюнета — многогранность. Волосы не выглядят плоско или однотонно. В них можно заметить легкие шоколадные, каштановые или даже прохладные кофейные оттенки. Именно благодаря этому прическа кажется более объемной, а сами волосы — ухоженными и блестящими.

Колористы отмечают, что этот вариант подходит многим женщинам независимо от цвета глаз или оттенка кожи. Он прекрасно подчеркивает черты лица и делает образ более выразительным без резких изменений внешности.

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Еще один плюс заключается в том, что оттенок легко адаптировать под индивидуальные пожелания. Кому-то больше нравятся теплые шоколадные нотки, а кто-то выбирает более холодный вариант с легким пепельным подтоном. Благодаря этому цвет можно сделать максимально естественным именно для конкретного человека.

Як вдало вийти в світліший колір брюнеткам
Удачный переход от черного цвета волос. Фото из Instagram

Тем, кто решит освежить образ на лето, мастера советуют не экспериментировать самостоятельно, а обратиться к профессиональному колористу. Лучше всего заранее подготовить несколько фото с желаемым результатом, чтобы легче объяснить свои ожидания.

Если волосы от природы светлее, иногда требуется поэтапное окрашивание. Это помогает получить нужную глубину цвета и избежать нежелательных рыжих или желтоватых оттенков после процедуры.

Чтобы эспрессо-брюнет дольше оставался насыщенным, важно правильно ухаживать за волосами. Средства для окрашенных волос, регулярное увлажнение и защита от горячих инструментов помогут сохранить блеск и свежесть цвета на несколько недель дольше.

Модний колір волосся для брюнеток
Девушка с красивыми волосами. Фото из Instagram

А так, похоже, этим летом эспрессо-брюнет имеет все шансы остаться среди главных фаворитов сезона.

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Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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