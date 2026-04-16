Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Как у Джиджи Хадид: стрижка "бабочка", корректирующая черты лица

Ua ru
Дата публикации 16 апреля 2026 16:06
Популярная стрижка "бабочка": тренд весны, который выбрала Джиджи Хадид
Джиджи Хадид. Фото из Instagram/gigihadid

Голливудские стилисты в последнее время будто соревнуются, кто создаст более "живую" и естественную прическу для звезд. В лентах их соцсетей появляются новые варианты укладок, которые тут же разлетаются как тренды. Один из таких примеров — работа известного парикмахера Dimitris Giannetos, который уже не раз менял образы звезд первой величины, в том числе работал с Амаль Клуни.

На этот раз, как сообщает редакция Новини.LIVE, в центре внимания оказалась Джиджи Хадид.

Какую стрижку в стиле Джиджи Хадид стоит повторить

Именно на ней стилист показал, как выглядит одна из самых популярных стрижек нового сезона — так называемая "бабочка". Идея в том, чтобы волосы выглядели легкими, подвижными и немного "воздушными", будто они сами ложатся в нужную форму.

Суть такой стрижки в длине, которую почти не трогают. Волосы обычно остаются ниже плеч, а срез делается мягким, без резких линий. Благодаря этому сохраняется естественность, и нет ощущения четко "вырезанной" формы. Все внимание переходит на слои.

Именно слои здесь играют главную роль. Они длинные, плавные, расположены так, чтобы создавать ощущение движения. Первые пряди обычно начинаются где-то в зоне подбородка или чуть ниже, и это добавляет стиля общему образу.

Читайте также:

Отдельный акцент делается на прядях возле лица. Их оформляют так, чтобы они деликатно обрамляли черты, не утяжеляя их. Они плавно ниспадают и соединяются с основной длиной, создавая естественный переход без заметных контрастов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еще одна деталь — работа с текстурой. Филировку здесь используют очень осторожно, лишь для того, чтобы немного облегчить волосы и добавить им движения.

Такая стрижка хорошо вписывается в весеннее настроение 2026 года, когда в моде простота, легкость и естественность.

Ранее мы писали о том, какие стрижки лучше всего подойдут для средней длины волос. Речь о самых универсальных вариантах, которые будут подходить каждой.

Также Новини.LIVE сообщали об актуальных стрижках для женщин 50+. Если правильно выбрать прическу, то удастся не только удачно обновить прическу, но и получить значительно моложе вид.

Джиджи Хадид стрижка волос главные тренды
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации