Популярная стрижка "бабочка": тренд весны, который выбрала Джиджи Хадид

Джиджи Хадид. Фото из Instagram/gigihadid

Голливудские стилисты в последнее время будто соревнуются, кто создаст более "живую" и естественную прическу для звезд. В лентах их соцсетей появляются новые варианты укладок, которые тут же разлетаются как тренды. Один из таких примеров — работа известного парикмахера Dimitris Giannetos, который уже не раз менял образы звезд первой величины, в том числе работал с Амаль Клуни.

На этот раз, в центре внимания оказалась Джиджи Хадид.

Какую стрижку в стиле Джиджи Хадид стоит повторить

Именно на ней стилист показал, как выглядит одна из самых популярных стрижек нового сезона — так называемая "бабочка". Идея в том, чтобы волосы выглядели легкими, подвижными и немного "воздушными", будто они сами ложатся в нужную форму.

Суть такой стрижки в длине, которую почти не трогают. Волосы обычно остаются ниже плеч, а срез делается мягким, без резких линий. Благодаря этому сохраняется естественность, и нет ощущения четко "вырезанной" формы. Все внимание переходит на слои.

Именно слои здесь играют главную роль. Они длинные, плавные, расположены так, чтобы создавать ощущение движения. Первые пряди обычно начинаются где-то в зоне подбородка или чуть ниже, и это добавляет стиля общему образу.

Читайте также:

Отдельный акцент делается на прядях возле лица. Их оформляют так, чтобы они деликатно обрамляли черты, не утяжеляя их. Они плавно ниспадают и соединяются с основной длиной, создавая естественный переход без заметных контрастов.

Еще одна деталь — работа с текстурой. Филировку здесь используют очень осторожно, лишь для того, чтобы немного облегчить волосы и добавить им движения.

Такая стрижка хорошо вписывается в весеннее настроение 2026 года, когда в моде простота, легкость и естественность.

