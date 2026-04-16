Популярна стрижка "метелик": тренд весни, який обрала Джіджі Хадід

Джіджі Хадід.

Голлівудські стилісти останнім часом ніби змагаються, хто створить більш "живу" і природну зачіску для зірок. У стрічках їхніх соцмереж з’являються нові варіанти укладок, які одразу розлітаються як тренди. Один із таких прикладів — робота відомого перукаря Dimitris Giannetos, який вже не раз змінював образи зірок першої величини, зокрема працював із Амаль Клуні.

Цього разу, як повідомляє редакція Новини.LIVE, в центрі уваги опинилася Джіджі Хадід.

Яку стрижку в стилі Джіджі Хадід варто повторити

Саме на ній стиліст показав, який вигляд має одна з найпопулярніших стрижок нового сезону — так звана "метелик". Ідея в тому, щоб волосся виглядало легким, рухливим і трохи "повітряним", ніби воно саме лягає у потрібну форму.

Суть такої стрижки в довжині, яку майже не чіпають. Волосся зазвичай залишається нижче плечей, а зріз робиться м’яким, без різких ліній. Завдяки цьому зберігається природність, і немає відчуття чітко "вирізаної" форми. Уся увага переходить на шари.

Саме шари тут відіграють головну роль. Вони довгі, плавні, розташовані так, щоб створювати відчуття руху. Перші пасма зазвичай починаються десь у зоні підборіддя або трохи нижче, і це додає стилю загальному образу.

Окремий акцент робиться на пасмах біля обличчя. Їх оформлюють так, щоб вони делікатно обрамляли риси, не обтяжуючи їх. Вони плавно спадають і з’єднуються з основною довжиною, створюючи природний перехід без помітних контрастів.

Ще одна деталь — робота з текстурою. Філірування тут використовують дуже обережно, лише для того, щоб трохи полегшити волосся і додати йому руху.

Така стрижка добре вписується у весняний настрій 2026 року, коли в моді простота, легкість і природність.

