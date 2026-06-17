Парфуми для жінок 50+, які завжди збирають компліменти

Жінка у віці тримає парфуми в руках. Фото: magnific

Деякі парфуми роками можуть залишатися разом зі своєю власницею. Частково завдяки шлейфу, який запам'ятовується надовго. Саме такі аромати часто обирають жінки, які вже добре знають, що їм пасує, і не змінюють уподобання щосезону.

Новини.LIVE розповість про парфуми, які пасують жінкам у віці.

Найкращі парфуми для жінок 50+

Серед таких ароматів особливу увагу привертає My Way Ylang від Giorgio Armani. Це тепла та сонячна композиція, де солодкість манго поєднується з білими квітами та кокосовими відтінками. Іланг-іланг додає м'якості, а ваніль і кедр створюють приємний довгий шлейф. Аромат виходить яскравим, але без нав'язливості.

Якщо говорити про перевірену класику для літа, багато років поспіль улюбленцем залишається Dolce & Gabbana Light Blue. Він асоціюється з відпочинком біля моря, теплим вітром і безтурботними днями. Легкий, свіжий і водночас елегантний аромат чудово підходить для теплої пори року та легко вписується у повсякденний образ.

Dolce & Gabbana Light Blue. Фото з makeup

Окремої уваги заслуговує Chanel No. 19 Poudre. Це той випадок, коли пудрові ноти звучать дорого та стримано. Спочатку відчуваються цитрусові акорди, потім аромат стає м'якшим завдяки ірису та жасмину. Завершують композицію мускус і ветивер. У результаті виходить дуже жіночний аромат, який однаково доречний і вдень, і під час вечірнього виходу.

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Для тих, хто любить виразніші композиції, варто придивитися до eLVes від Louis Vuitton. У ньому багато характеру та глибини. Троянди, конвалія, соковитий персик і чорна смородина створюють багатогранне звучання, а кориця та імбир додають йому енергії. Завдяки пачулям та амброксану аромат довго залишається на шкірі й точно не загубиться серед інших.

Ще один аромат, який не втрачає популярності вже десятки років, — 1881 for Women від Cerruti. Незважаючи на поважний вік, він і сьогодні звучить актуально. Легка фрезія відкриває композицію, жасмин додає квіткової ніжності, а сандал робить аромат теплим і спокійним. Це один із тих парфумів, які легко носити щодня, але особливо красиво вони розкриваються ближче до вечора.

1881 for Women від Cerruti. Фото з makeup

Хороший аромат не має віку. Але є композиції, які особливо гармонійно підкреслюють жіночність, впевненість і внутрішню елегантність. Саме тому ці парфуми роками залишаються серед фаворитів і продовжують знаходити нових прихильниць.

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