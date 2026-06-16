Яка форма нігтів візуально подовжує пальці: один з кращих варіантів для манікюру

Яскравий манікюр. Фото: magnific

Коли справа доходить до манікюру, більшість жінок насамперед думають про колір. Хтось довго обирає між нюдовими відтінками, хтось шукає ідеальний червоний або молочний тон. Але є одна деталь, яка впливає на зовнішній вигляд рук не менше, ніж покриття. Це форма нігтів.

Новини.LIVE розповість, на яку форму звернути увагу.

Правильна форма нігтів допоможе зробити пальці візуально довшими, а кисті — більш витонченими. А от невдалий вибір здатен підкреслити те, що хотілося б приховати.

Трендова форма нігтів у 2026 році

Останніми роками мода поступово відходить від екстремально довгих нігтів. Все більше жінок обирають практичність і комфорт. Проте коротка довжина не означає, що потрібно погоджуватися на будь-яку форму. Деякі варіанти мають значно виграшніший вигляд за інші.

Одним із головних фаворитів залишається мигдаль. Не дарма цю форму можна побачити буквально всюди — від соцмереж до салонів краси. Завдяки м'якому звуженню до кінчика ніготь здається довшим, а разом із ним і самі пальці. Найкраще мигдальна форма поєднується з натуральними відтінками.

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Це той випадок, коли нічого зайвого не потрібно. І саме така форма створює той самий ефект витончених і довгих пальців.

Тож майстри дедалі частіше радять звертати увагу не лише на колір покриття, а й на форму. Адже навіть найкрасивіший лак не дасть такого візуального ефекту, як правильно підібраний контур нігтя. Іноді достатньо лише невеликої зміни форми, щоб руки мали зовсім інший вигляд.

Раніше ми писали про френч, який носить відома акторка Енн Гетевей. Їй зробила його зіркова майстриня Сара Румер.

Також Новини.LIVE повідомляли про ще один варіант манікюру. Мова про дизайн, що легко підлаштовується під будь-який тон шкіри.