Дизайн нігтів з принтом, який має дорогий вигляд: ідеї для манікюру

Зебровий принт довго залишався десь на периферії моди — його то вважали надто сміливим, то відносили до естетики, яка швидко набридає. Але зараз ситуація інша, адже тваринні мотиви знову в грі, і саме зебра несподівано стала одним із найсвіжіших рішень у нейл-дизайні.

Який принт в манікюрі зараз популярний

Сучасний зебровий манікюр уже не про різкі контрасти "чорне-біле". Майстри все частіше експериментують з ним: додають молочні або напівпрозорі бази, розмивають смуги, іноді навіть змішують їх із легкими відтінками сірого чи бежевого. Завдяки цьому дизайн має не такий агресивний вигляд, а навпаки більш стильний і продуманий.

Є й більш сміливі варіанти, коли зеброві лінії поєднують із кольором. Наприклад, чорні смуги на нюдовій основі з легким рожевим підтоном дають дуже делікатний ефект. А от контрастні варіації з глянцевим фінішем або додаванням блиску вже більше про вдалий акцент — такі нігті точно не залишаться без уваги.

Цікавий напрямок — зебра у форматі френча. Кінчики нігтів оформлюють не класично, а саме зебровим малюнком, інколи додаючи градієнт або напівпрозору базу. На довгих нігтях це має досить виразний вигляд, але й на короткій довжині дизайн не втрачає своєї ефектності.

Читайте також:

Зебровий манікюр сьогодні — це вже не про екстравагантність заради уваги. Це радше спосіб додати образу "родзинки".

Раніше ми писали про те, що далматиновий манікюр все більше популярний. Дуже модний тренд цього сезону.

Також Новини.LIVE повідомляли, який дизайн манікюру весни-2026 набирає популярності у TikTok. Мова про колір, який можливо здавався застарілим, але майстри вважають, що він буде в тренді ще не один сезон.