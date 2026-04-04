Далматиновий манікюр: сміливий і модний тренд сезону

Якщо говорити про анімалістичні принти цього сезону, то один із найцікавіших і водночас милих варіантів — далматиновий манікюр, або Dalmatian nails. Це нігті, що повторюють забарвлення знаменитих далматинців: світлий фон і розсип темних плямок, які ніби випадково розташовані.

Чому варто спробувати далматиновий манікюр

На відміну від звичного горохового манікюру, тут малюнок несиметричний і трохи розмитий, що робить його більш натуральним і "живим". Базою найчастіше служить щільний білий колір, але класний вигляд має і напівпрозора молочна основа.

Ще один плюс далматинових нігтів — вони універсальні у поєднанні. Можна зробити їх акцентом, поєднуючи з френчем або однотонним покриттям на інших нігтях. Особливо ефектний ця комбінація буде мати з бордовим кольором або іншими насиченими і приглушеними відтінками.

Якщо хочете спробувати щось справді трендове, то збережіть ці ідеї для свого майстра, і ваш манікюр точно приверне увагу:

ніжний і грайливий варіант;

асиметричні плямки для сміливих;

натхнення для тих, хто любить поєднувати тренди і класичний стиль.

Далматиновий манікюр — це про легкість, грайливість і трохи пустощів. Ідеальний вибір, якщо хочеться виділитися без надмірної яскравості.

