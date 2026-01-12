Який манікюр обожнюють чоловіки — 3 найпривабливіші кольори

Чоловік тримає жінку за руку. Фото: Freepik

Чоловіки звертають увагу на манікюр жінок не менше, ніж на одяг чи зачіску. Для багатьох доглянуті нігті — це чи не головна ознака охайності. Є кілька відтінків манікюру, які подобаються чоловікам найбільше.

Які кольори манікюру подобаються чоловікам

Нюдовий

Це один з найбільш привабливих варіантів манікюру. Чоловіки обожнюють жінок, які обирають нюдові відтінки лаку: світло-рожевий, бежевий, молочний, кремовий, персиковий чи прозорий. Такі дизайни мають охайний та ніжний вигляд. Тілесні тони — безпрограшний варіант для тих, хто віддає перевагу натуральності й водночас хоче бути в центрі уваги. Нюдовий манікюр можна поєднувати практично з будь-яким вбранням.

Нюдовий манікюр. Фото: Freepik

Усі відтінки червоного

Чоловіки обожнюють червоні нігті. Такий колір манікюру асоціюється із пристрастю, почуттями та жіночністю, тож стане вдалим вибором для жінок, які хочуть романтики і кохання. До того ж червоний колір на нігтях в моді завжди. Це вже база, яка пасує до усього. Найбільш вдалими будуть глибокі та яскраві відтінки: бордовий, винний, кораловий, вишневий, холодний гранатовий тощо.

Французький манікюр

Для чоловіків одним з найбільш привабливих дизайнів манікюру також є френч. Такі нігті мають доглянутий та акуратний вигляд. Вони пасуватимуть жінкам, які обожнюють класику та стриманий стиль. Французький манікюр підкреслить грацію та витонченість. Тілесна основа у поєднанні з білою смужкою завжди подобається чоловікам.

