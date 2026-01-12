Какой маникюр обожают мужчины — 3 самых привлекательных цвета

Мужчина держит женщину за руку. Фото: Freepik

Мужчины обращают внимание на маникюр женщин не меньше, чем на одежду или прическу. Для многих ухоженные ногти — это едва ли не главный признак опрятности. Есть несколько оттенков маникюра, которые нравятся мужчинам больше всего.

Какие цвета маникюра нравятся мужчинам

Нюдовый

Это один из самых привлекательных вариантов маникюра. Мужчины обожают женщин, которые выбирают нюдовые оттенки лака: светло-розовый, бежевый, молочный, кремовый, персиковый или прозрачный. Такие дизайны выглядят аккуратными и нежными. Телесные тона — беспроигрышный вариант для тех, кто предпочитает натуральность и при этом хочет быть в центре внимания. Нюдовый маникюр можно сочетать практически с любым нарядом.

Все оттенки красного

Мужчины обожают красные ногти. Такой цвет маникюра ассоциируется со страстью, чувствами и женственностью, поэтому станет удачным выбором для женщин, которые хотят романтики и любви. К тому же красный цвет на ногтях в моде всегда. Это уже база, которая подходит ко всему. Наиболее удачными будут глубокие и яркие оттенки: бордовый, винный, коралловый, вишневый, холодный гранатовый.

Французский маникюр

Для мужчин одним из самых привлекательных дизайнов маникюра также является френч. Такие ногти имеют ухоженный и аккуратный вид. Они подойдут женщинам, которые обожают классику и сдержанный стиль. Французский маникюр подчеркнет грацию и изящество. Телесная основа в сочетании с белой полоской всегда нравится мужчинам.

