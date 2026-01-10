Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Маникюр, который визуально омолаживает руки — советы мастеров

Маникюр, который визуально омолаживает руки — советы мастеров

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 19:53
Маникюр после 40 — варианты, которые визуально омолаживают руки
Яркий маникюр. Фото: freepik

Руки первыми выдают возраст, даже если уход за ними тщательный. Маникюр здесь играет важную роль: правильный цвет, форма и финиш ногтей могут сделать руки более ухоженными или наоборот — подчеркнуть мелкие недостатки кожи.

Об этом рассказывает OBOZ.UA.

Реклама
Читайте также:

Какой маникюр делает руки моложе

Светлые и нейтральные оттенки пойдут в этом случае вам на пользу. Бежевые, нюдовые, молочные и светло-розовые цвета не создают резкого контраста с кожей. Они выравнивают тон, скрывают пигментацию и сухость, делая руки более свежими на вид.

Нюдові відтінки в манікюрі завжди доречні
Нюдовые ногти. Фото из Instagram

Форма ногтей тоже важна. Острые или очень квадратные ногти подчеркивают суставы и делают руки грубее. Мягкие линии, овальная или миндалевидная форма удлиняют пальцы и создают ощущение легкости. Оптимальная длина — средняя, чтобы вид оставался естественным.

В манікюрі важливий не тільки дизайн, але і довжина
Трендовый вариант маникюра. Фото из Instagram

Покрытие влияет на восприятие кожи. Легкий или полуглянцевый эффект отражает свет и придает рукам ухоженный вид. Матовое покрытие, особенно темное, может подчеркнуть сухость и неровности, поэтому его стоит использовать осторожно.

Сложные дизайны часто отвлекают внимание и подчеркивают возрастные изменения. Однотонное покрытие или мелкие акценты будут смотреться более уместно.

Маникюр, который визуально омолаживает руки — секреты стилистов - фото 3
Маникюр в бежевом оттенке. Фото из Instagram

Темные, холодные или неоновые цвета могут все только портить, а в частности подчеркивать вены и неровности. Для омолаживающего эффекта лучше выбирать мягкую, сбалансированную палитру. Тем более, естественность сейчас в моде.

Ранее мы писали о том, какой цвет ногтей выглядит наиболее актуально в этом сезоне. Он стремительно набирает популярность.

Также мы сообщали, какие дизайне ногтей покорили социальные сети уже в начале этого года.

мода тренды маникюр стиль ногти
Эмилия Павлюк - Редактор
Автор:
Эмилия Павлюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации