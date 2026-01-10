Маникюр после 40 — варианты, которые визуально омолаживают руки

Яркий маникюр. Фото: freepik

Руки первыми выдают возраст, даже если уход за ними тщательный. Маникюр здесь играет важную роль: правильный цвет, форма и финиш ногтей могут сделать руки более ухоженными или наоборот — подчеркнуть мелкие недостатки кожи.

Об этом рассказывает OBOZ.UA.

Реклама

Читайте также:

Какой маникюр делает руки моложе

Светлые и нейтральные оттенки пойдут в этом случае вам на пользу. Бежевые, нюдовые, молочные и светло-розовые цвета не создают резкого контраста с кожей. Они выравнивают тон, скрывают пигментацию и сухость, делая руки более свежими на вид.

Нюдовые ногти. Фото из Instagram

Форма ногтей тоже важна. Острые или очень квадратные ногти подчеркивают суставы и делают руки грубее. Мягкие линии, овальная или миндалевидная форма удлиняют пальцы и создают ощущение легкости. Оптимальная длина — средняя, чтобы вид оставался естественным.

Трендовый вариант маникюра. Фото из Instagram

Покрытие влияет на восприятие кожи. Легкий или полуглянцевый эффект отражает свет и придает рукам ухоженный вид. Матовое покрытие, особенно темное, может подчеркнуть сухость и неровности, поэтому его стоит использовать осторожно.

Сложные дизайны часто отвлекают внимание и подчеркивают возрастные изменения. Однотонное покрытие или мелкие акценты будут смотреться более уместно.

Маникюр в бежевом оттенке. Фото из Instagram

Темные, холодные или неоновые цвета могут все только портить, а в частности подчеркивать вены и неровности. Для омолаживающего эффекта лучше выбирать мягкую, сбалансированную палитру. Тем более, естественность сейчас в моде.

Ранее мы писали о том, какой цвет ногтей выглядит наиболее актуально в этом сезоне. Он стремительно набирает популярность.

Также мы сообщали, какие дизайне ногтей покорили социальные сети уже в начале этого года.