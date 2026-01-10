Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Манікюр, який візуально омолоджує руки — поради майстрів

Манікюр, який візуально омолоджує руки — поради майстрів

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 19:53
Манікюр після 40 — варіанти, які візуально омолоджують руки
Яскравий манікюр. Фото: freepik

Руки першими видають вік, навіть якщо догляд за ними ретельний. Манікюр тут грає важливу роль: правильний колір, форма і фініш нігтів можуть зробити руки більш доглянутими або навпаки — підкреслити дрібні недоліки шкіри.

Про це розповідає OBOZ.UA.

Реклама
Читайте також:

Який манікюр робить руки молодшими

Світлі та нейтральні відтінки підуть в цьому випадку вам на користь. Бежеві, нюдові, молочні і світло-рожеві кольори не створюють різкого контрасту зі шкірою. Вони вирівнюють тон, приховують пігментацію і сухість, роблячи руки свіжішими на вигляд.

Реклама
Нюдові відтінки в манікюрі завжди доречні
Нюдові нігті. Фото з Instagram

Форма нігтів теж важлива. Гострі або дуже квадратні нігті підкреслюють суглоби і роблять руки грубішими. М’які лінії, овальна або мигдалеподібна форма подовжують пальці і створюють відчуття легкості. Оптимальна довжина — середня, щоб вигляд залишався природним.

В манікюрі важливий не тільки дизайн, але і довжина
Трендовий варіант манікюру. Фото з Instagram

Покриття впливає на сприйняття шкіри. Легкий або напівглянцевий ефект відбиває світло і додає рук доглянутого вигляду. Матове покриття, особливо темне, може підкреслити сухість і нерівності, тому його варто використовувати обережно.

Реклама

Складні дизайни часто відволікають увагу і підкреслюють вікові зміни. Однотонне покриття або дрібні акценти будуть мати більш доречний вигляд.

Манікюр, який візуально омолоджує руки — секрети стилістів - фото 3
Манікюр в бежевому відтінку. Фото з Instagram

Темні, холодні або неонові кольори можуть все тільки псувати, а зокрема підкреслювати вени та нерівності. Для омолоджувального ефекту краще обирати м’яку, збалансовану палітру. Тим паче, природність зараз в моді.

Реклама

Раніше ми писали про те, який колір нігтів має найактуальніший вигляд цього сезону. Він стрімко набирає популярності.

Також ми повідомляли, які дизайні нігтів підкорили соціальні мережі вже на початку цього року.

мода тренди манікюр стиль нігті
Емілія Павлюк - Редактор
Автор:
Емілія Павлюк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації