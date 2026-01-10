Манікюр після 40 — варіанти, які візуально омолоджують руки

Яскравий манікюр. Фото: freepik

Руки першими видають вік, навіть якщо догляд за ними ретельний. Манікюр тут грає важливу роль: правильний колір, форма і фініш нігтів можуть зробити руки більш доглянутими або навпаки — підкреслити дрібні недоліки шкіри.

Який манікюр робить руки молодшими

Світлі та нейтральні відтінки підуть в цьому випадку вам на користь. Бежеві, нюдові, молочні і світло-рожеві кольори не створюють різкого контрасту зі шкірою. Вони вирівнюють тон, приховують пігментацію і сухість, роблячи руки свіжішими на вигляд.

Форма нігтів теж важлива. Гострі або дуже квадратні нігті підкреслюють суглоби і роблять руки грубішими. М’які лінії, овальна або мигдалеподібна форма подовжують пальці і створюють відчуття легкості. Оптимальна довжина — середня, щоб вигляд залишався природним.

Покриття впливає на сприйняття шкіри. Легкий або напівглянцевий ефект відбиває світло і додає рук доглянутого вигляду. Матове покриття, особливо темне, може підкреслити сухість і нерівності, тому його варто використовувати обережно.

Складні дизайни часто відволікають увагу і підкреслюють вікові зміни. Однотонне покриття або дрібні акценти будуть мати більш доречний вигляд.

Темні, холодні або неонові кольори можуть все тільки псувати, а зокрема підкреслювати вени та нерівності. Для омолоджувального ефекту краще обирати м’яку, збалансовану палітру. Тим паче, природність зараз в моді.

Раніше ми писали про те, який колір нігтів має найактуальніший вигляд цього сезону. Він стрімко набирає популярності.

Також ми повідомляли, які дизайні нігтів підкорили соціальні мережі вже на початку цього року.