Манікюр, що освіжає руки: чому варто спробувати персиковий

Ніжний манікюр. Фото: freepik

Весна 2026 ніби спеціально створена для спокійної краси. Після яскравих дизайнів і складного нейл-арту все більше дівчат повертаються до простоти — тієї, що має дорогий вигляд і не набридає вже через тиждень. І тут на перший план виходить персиковий манікюр.

Новини.LIVE розповість більше про цей манікюр.

Який колір манікюру зараз в тренді

Цей відтінок складно не полюбити. Персиковий має свіжий вигляд, додає рукам доглянутого вигляду і при цьому не перетягує увагу на себе. Саме тому він однаково добре поєднується і з базовими джинсами, і з вечірньою сукнею.

Одна з головних причин його популярності — загальний тренд на натуральність. Зараз у моді акуратні нігті, чисті лінії і покриття. Найпростіший варіант — однотонний персиковий.

І тут важливо знайти "свій" відтінок:

якщо шкіра світла — краще підійдуть ніжні, молочні персикові;

якщо теплий або засмаглий тон — можна сміливо брати більш насичені, з помаранчевим підтоном. Різниця невелика, але вигляд змінюється кардинально.

Але якщо хочеться трохи цікавіше — тренди 2026 це дозволяють. Наприклад, світловідбивні покриття. Вони мають стриманий вигляд вдень, але ввечері ловлять світло і дають легке сяйво. Ще один хіт — хром. Той самий металевий блиск, але вже не агресивний, як раніше. У персиковому кольорі він стає м’яким, майже перламутровим. Ідеальний варіант, коли хочеться чогось трендового, але без перебору.

І, звісно, не можна оминути aura nails. Це коли в центрі нігтя колір трохи насиченіший, а до країв плавно розмивається.

