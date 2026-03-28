Маникюр, освежающий руки: почему стоит попробовать персиковый: почему стоит попробовать персиковый

Нежный маникюр. Фото: freepik

Весна 2026 будто специально создана для спокойной красоты. После ярких дизайнов и сложного нейл-арта все больше девушек возвращаются к простоте — той, что выглядит дорого и не надоедает уже через неделю. И тут на первый план выходит персиковый маникюр.

Новини.LIVE расскажет больше об этом маникюре.

Какой цвет маникюра сейчас в тренде

Этот оттенок сложно не полюбить. Персиковый выглядит свежо, придает рукам ухоженный вид и при этом не перетягивает внимание на себя. Именно поэтому он одинаково хорошо сочетается и с базовыми джинсами, и с вечерним платьем.

Одна из главных причин его популярности — общий тренд на натуральность. Сейчас в моде аккуратные ногти, чистые линии и покрытия. Самый простой вариант — однотонный персиковый.

И здесь важно найти "свой" оттенок:

если кожа светлая — лучше подойдут нежные, молочные персиковые;

если теплый или загорелый тон — можно смело брать более насыщенные, с оранжевым подтоном. Разница небольшая, но вид меняется кардинально.

Но если хочется немного интереснее — тренды 2026 это позволяют. Например, светоотражающие покрытия. Они выглядят сдержанно днем, но вечером ловят свет и дают легкое сияние. Еще один хит — хром. Тот самый металлический блеск, но уже не агрессивный, как раньше. В персиковом цвете он становится мягким, почти перламутровым. Идеальный вариант, когда хочется чего-то трендового, но без перебора.

И, конечно, нельзя обойти стороной aura nails. Это когда в центре ногтя цвет немного насыщеннее, а к краям плавно размывается.

