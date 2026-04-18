Вишукані кольори манікюру весни-2026, які мають дорогий вигляд

Вишукані кольори манікюру весни-2026, які мають дорогий вигляд

Дата публікації: 18 квітня 2026 12:45
Манікюр, який має дорогий вигляд: головні кольори весни-2026
Вишуканий манікюр. Фото: freepik

Манікюр давно перестав бути лише деталлю. Це про настрій, про внутрішню впевненість в собі, про те, як ви себе відчуваєте, коли дивитеся на власні руки. І в сезоні весна-літо 2026 все крутиться навколо простих, але дуже влучних рішень.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Кольори, які мають дорогий вигляд в манікюрі

Перлинно-білий

Білий — це завжди про чистоту і порядок. Такий манікюр має природний вигляд, але завжди привертає увагу. Ідеальний варіант, коли хочеться мати зібраний вигляд кожен день.

Червоний, який не виходить з гри

Є відтінки, які не підкоряються трендам — вони самі їх задають. Яскравий червоний саме з таких. Він додає характеру навіть найпростішому образу. І що важливо — не має значення довжина нігтів. Він однаково підійде і короткій формі, і довгій.

Глибокий бордовий

У бордовому теж відчувається характер. У ньому є щось дуже впевнене і доросле. І так, навесні він має не менш ефектний вигляд, ніж восени — просто в іншому настрої. 

Ванільний

Це не просто світлий лак. Це колір, який має доглянутий вигляд навіть через кілька тижнів. Він теплий і дуже універсальний. Підходить буквально під усе — від базового гардероба до більш складних образів. Якщо не знаєте, що обрати, то це безпрограшний варіант.

Рожевий із блиском

Не класичний нюд, а саме ніжно-рожевий. Тут вся магія у хромованому ефекті. Світло відбивається, нігті ніби світяться зсередини. І при цьому колір залишається ніжним. Такий контраст робить манікюр цікавим, але не перевантаженим.

Персиковий

Є відтінки, які одразу асоціюються з теплом. Персиковий саме такий. Він освіжає, робить руки візуально молодшими і додає легкого "сонячного" ефекту. 

Раніше ми писали про те, чому варто спробувати персиковий колір в манікюрі, якщо хочете мати молодший вигляд. Зараз в моді простота. 

Також Новини.LIVE повідомляли про новий сміливий тренд сезону в манікюрі. Цей принт вже підкорив серця модниць своєю оригінальністю.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
