Френч і квіти більше не в моді: антитренди манікюру 2026 року

Зіркова майстриня манікюру назвала головні антитренди 2026 року
Весна 2026 показує нам, яким ніжним може бути манікюр. Якщо ще кілька сезонів тому ми бачили максимум декору, блиску і складних форм, то тепер усе рухається в протилежний бік — простіше, чистіше, природніше.
Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Who What Wear.
Який манікюр робити у 2026 році
За словами майстрів індустрії краси, у 2026 році поступово відходять дизайни, які буквально "перевантажують" ніготь. Йдеться не тільки про яскраві кольори, а й про складні композиції, які раніше здавалися нормою.
Наприклад:
- блискучі, майже "дзеркальні" покриття;
- об’ємні 3D-елементи;
- надскладні малюнки, які займають увесь ніготь;
- дуже довгі й гострі форми на кшталт стилетів;
- широкі, щільні лінії френчу, які виглядають важкувато.
Якось непомітно все це починає сприйматися як "занадто". І майстри це вже відкрито визнають. Весняні квіткові дизайни — це класика, яка довго трималась у топі. Але зараз ситуація змінюється.
Багато клієнтів уже не хочуть очевидних квіточок на кожному другому нігті. Не тому що це некрасиво, а тому що стало передбачувано. А мода, як відомо, не дуже любить повторення.
Що приходить замість цього
І тут починається найцікавіше. Бо нові тенденції — це не про відмову від краси, а про інший її формат.
Серед актуальних рішень:
- напівпрозорі молочні покриття;
- "желейні" текстури, які дають легкий ефект об’єму;
- максимально природна довжина;
- м’які форми: овал, круг, або акуратний квадрат із заокругленням.
Є відчуття, що манікюр стає менш "декоративним" і більш "про себе".
Цікаво, що прикраси нікуди повністю не зникли. Просто стали значно делікатнішими. Замість масивних елементів тепер частіше обирають:
- тонкий мікрофренч;
- мінімалістичні лінії або точки;
- маленькі, майже непомітні камінці;
- легкі графічні акценти.
А ще повертаються грайливі принти — горошок, смужки, клітинка. І це, мабуть, головна зміна. Бо манікюр у 2026 році — не про те, щоб здивувати інших. А радше про те, щоб вам було комфортно дивитися на свої руки щодня.
