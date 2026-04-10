Френч і квіти більше не в моді: антитренди манікюру 2026 року

Весна 2026 показує нам, яким ніжним може бути манікюр. Якщо ще кілька сезонів тому ми бачили максимум декору, блиску і складних форм, то тепер усе рухається в протилежний бік — простіше, чистіше, природніше.

Який манікюр робити у 2026 році

За словами майстрів індустрії краси, у 2026 році поступово відходять дизайни, які буквально "перевантажують" ніготь. Йдеться не тільки про яскраві кольори, а й про складні композиції, які раніше здавалися нормою.

Наприклад:

блискучі, майже "дзеркальні" покриття;

об’ємні 3D-елементи;

надскладні малюнки, які займають увесь ніготь;

дуже довгі й гострі форми на кшталт стилетів;

широкі, щільні лінії френчу, які виглядають важкувато.

Якось непомітно все це починає сприйматися як "занадто". І майстри це вже відкрито визнають. Весняні квіткові дизайни — це класика, яка довго трималась у топі. Але зараз ситуація змінюється.

Багато клієнтів уже не хочуть очевидних квіточок на кожному другому нігті. Не тому що це некрасиво, а тому що стало передбачувано. А мода, як відомо, не дуже любить повторення.

Що приходить замість цього

І тут починається найцікавіше. Бо нові тенденції — це не про відмову від краси, а про інший її формат.

Серед актуальних рішень:

напівпрозорі молочні покриття;

"желейні" текстури, які дають легкий ефект об’єму;

максимально природна довжина;

м’які форми: овал, круг, або акуратний квадрат із заокругленням.

Є відчуття, що манікюр стає менш "декоративним" і більш "про себе".

Цікаво, що прикраси нікуди повністю не зникли. Просто стали значно делікатнішими. Замість масивних елементів тепер частіше обирають:

тонкий мікрофренч;

мінімалістичні лінії або точки;

маленькі, майже непомітні камінці;

легкі графічні акценти.

А ще повертаються грайливі принти — горошок, смужки, клітинка. І це, мабуть, головна зміна. Бо манікюр у 2026 році — не про те, щоб здивувати інших. А радше про те, щоб вам було комфортно дивитися на свої руки щодня.

