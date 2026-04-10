Головна Мода Зіркова майстриня манікюру назвала головні антитренди 2026 року

Дата публікації: 10 квітня 2026 19:57
Френч і квіти більше не в моді: антитренди манікюру 2026 року
Манікюр. Фото: freepik

Весна 2026 показує нам, яким ніжним може бути манікюр. Якщо ще кілька сезонів тому ми бачили максимум декору, блиску і складних форм, то тепер усе рухається в протилежний бік — простіше, чистіше, природніше.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Who What Wear.

Який манікюр робити у 2026 році

За словами майстрів індустрії краси, у 2026 році поступово відходять дизайни, які буквально "перевантажують" ніготь. Йдеться не тільки про яскраві кольори, а й про складні композиції, які раніше здавалися нормою.

Наприклад:

  • блискучі, майже "дзеркальні" покриття;
  • об’ємні 3D-елементи;
  • надскладні малюнки, які займають увесь ніготь;
  • дуже довгі й гострі форми на кшталт стилетів;
  • широкі, щільні лінії френчу, які виглядають важкувато.

Якось непомітно все це починає сприйматися як "занадто". І майстри це вже відкрито визнають. Весняні квіткові дизайни — це класика, яка довго трималась у топі. Але зараз ситуація змінюється.

Багато клієнтів уже не хочуть очевидних квіточок на кожному другому нігті. Не тому що це некрасиво, а тому що стало передбачувано. А мода, як відомо, не дуже любить повторення.

Що приходить замість цього

І тут починається найцікавіше. Бо нові тенденції — це не про відмову від краси, а про інший її формат. 

Серед актуальних рішень:

  • напівпрозорі молочні покриття;
  • "желейні" текстури, які дають легкий ефект об’єму;
  • максимально природна довжина;
  • м’які форми: овал, круг, або акуратний квадрат із заокругленням.

Є відчуття, що манікюр стає менш "декоративним" і більш "про себе".

Цікаво, що прикраси нікуди повністю не зникли. Просто стали значно делікатнішими. Замість масивних елементів тепер частіше обирають:

  • тонкий мікрофренч;
  • мінімалістичні лінії або точки;
  • маленькі, майже непомітні камінці;
  • легкі графічні акценти.

А ще повертаються грайливі принти — горошок, смужки, клітинка. І це, мабуть, головна зміна. Бо манікюр у 2026 році — не про те, щоб здивувати інших. А радше про те, щоб вам було комфортно дивитися на свої руки щодня.

Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
