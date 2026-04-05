Французький манікюр повертається у новому вигляді

Французький манікюр повертається у новому вигляді

Дата публікації: 5 квітня 2026 19:51
Модний французький манікюр для будь-якого образу: фото
Французький манікюр. Фото: freepik

Французький манікюр завжди був класикою — елегантним і стриманим. Але весна-літо 2026 року доводить, що класика теж може бути грайливою. Цього сезону знайомий дизайн отримав нове прочитання, і тепер він не просто базовий, а справжній спосіб проявити свій стиль.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Що змінилося у френчі цього року

Традиційний френч із нюдовою основою та білим краєм залишився в пам’яті, але майстри манікюру запропонували щось свіже. Білий край відходить на другий план, а його місце займають цікаві деталі: горошок, кольорові лінії, графічні акценти, а інколи й легкі анімалістичні мотиви.

Наприклад, ледь помітний горошок у кавових чи пастельних відтінках робить манікюр живим і сучасним, але водночас елегантним. Такий підхід доводить, що навіть класика може мати свіжий вигляд, якщо додати трохи фантазії.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Як носити новий френч

Найприємніше в оновленому французькому манікюрі — його універсальність. Він легко підлаштовується під різні стилі та настрій. Хочеться ніжності, то обирайте тонкі пастельні лінії. Хочеться сміливості — додавайте анімалістичні мотиви чи яскраві акценти.

Читайте також:

Цікаво те, що навіть зі сміливими деталями манікюр залишається стриманим і не перевантажує образ. Він стає тим самим маленьким, але важливим елементом, який доповнює стиль, підкреслює індивідуальність і дарує впевненість у собі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новий французький манікюр — це баланс між класикою і творчістю. Він дозволяє експериментувати, не відмовляючись від елегантності, і дає простір для самовираження. І це важливо: манікюр, як і будь-який аксесуар, має підкреслювати вашу індивідуальність, а не навпаки.

Раніше ми писали про те, який колір манікюру освіжає руки і тому з ним ви будете мати молодший вигляд. Майстри радять спробувати персиковий.

Також Новини.LIVE повідомляли, до яких трендів 90-х в манікюрі варто повернутись. Деякі дизайни будуть актуальними і в 2026 олці.

нігті весняний манікюр французький манікюр
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Реклама

