Модний французький манікюр для будь-якого образу: фото

Французький манікюр. Фото: freepik

Французький манікюр завжди був класикою — елегантним і стриманим. Але весна-літо 2026 року доводить, що класика теж може бути грайливою. Цього сезону знайомий дизайн отримав нове прочитання, і тепер він не просто базовий, а справжній спосіб проявити свій стиль.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Що змінилося у френчі цього року

Традиційний френч із нюдовою основою та білим краєм залишився в пам’яті, але майстри манікюру запропонували щось свіже. Білий край відходить на другий план, а його місце займають цікаві деталі: горошок, кольорові лінії, графічні акценти, а інколи й легкі анімалістичні мотиви.

Наприклад, ледь помітний горошок у кавових чи пастельних відтінках робить манікюр живим і сучасним, але водночас елегантним. Такий підхід доводить, що навіть класика може мати свіжий вигляд, якщо додати трохи фантазії.

Як носити новий френч

Найприємніше в оновленому французькому манікюрі — його універсальність. Він легко підлаштовується під різні стилі та настрій. Хочеться ніжності, то обирайте тонкі пастельні лінії. Хочеться сміливості — додавайте анімалістичні мотиви чи яскраві акценти.

Цікаво те, що навіть зі сміливими деталями манікюр залишається стриманим і не перевантажує образ. Він стає тим самим маленьким, але важливим елементом, який доповнює стиль, підкреслює індивідуальність і дарує впевненість у собі.

Новий французький манікюр — це баланс між класикою і творчістю. Він дозволяє експериментувати, не відмовляючись від елегантності, і дає простір для самовираження. І це важливо: манікюр, як і будь-який аксесуар, має підкреслювати вашу індивідуальність, а не навпаки.

