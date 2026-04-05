Модный французский маникюр для любого образа: фото

Фото: freepik

Французский маникюр всегда был классикой — элегантным и сдержанным. Но весна-лето 2026 года доказывает, что классика тоже может быть игривой. В этом сезоне знакомый дизайн получил новое прочтение, и теперь он не просто базовый, а настоящий способ проявить свой стиль.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Что изменилось во френче в этом году

Традиционный френч с нюдовой основой и белым краем остался в памяти, но мастера маникюра предложили что-то свежее. Белый край отходит на второй план, а его место занимают интересные детали: горошек, цветные линии, графические акценты, а иногда и легкие анималистические мотивы.

Например, едва заметный горошек в кофейных или пастельных оттенках делает маникюр живым и современным, но в то же время элегантным. Такой подход доказывает, что даже классика может выглядеть свежо, если добавить немного фантазии.

Как носить новый френч

Самое приятное в обновленном французском маникюре — его универсальность. Он легко подстраивается под разные стили и настроение. Хочется нежности, то выбирайте тонкие пастельные линии. Хочется смелости — добавляйте анималистические мотивы или яркие акценты.

Интересно то, что даже со смелыми деталями маникюр остается сдержанным и не перегружает образ. Он становится тем самым маленьким, но важным элементом, который дополняет стиль, подчеркивает индивидуальность и дарит уверенность в себе.

Новый французский маникюр — это баланс между классикой и творчеством. Он позволяет экспериментировать, не отказываясь от элегантности, и дает простор для самовыражения. И это важно: маникюр, как и любой аксессуар, должен подчеркивать вашу индивидуальность, а не наоборот.

