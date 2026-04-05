Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Французский маникюр возвращается в новом виде

Французский маникюр возвращается в новом виде

Ua ru
Дата публикации 5 апреля 2026 19:51
Модный французский маникюр для любого образа: фото
Французский маникюр французский маникюр. Фото: freepik

Французский маникюр всегда был классикой — элегантным и сдержанным. Но весна-лето 2026 года доказывает, что классика тоже может быть игривой. В этом сезоне знакомый дизайн получил новое прочтение, и теперь он не просто базовый, а настоящий способ проявить свой стиль.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Что изменилось во френче в этом году

Традиционный френч с нюдовой основой и белым краем остался в памяти, но мастера маникюра предложили что-то свежее. Белый край отходит на второй план, а его место занимают интересные детали: горошек, цветные линии, графические акценты, а иногда и легкие анималистические мотивы.

Например, едва заметный горошек в кофейных или пастельных оттенках делает маникюр живым и современным, но в то же время элегантным. Такой подход доказывает, что даже классика может выглядеть свежо, если добавить немного фантазии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как носить новый френч

Самое приятное в обновленном французском маникюре — его универсальность. Он легко подстраивается под разные стили и настроение. Хочется нежности, то выбирайте тонкие пастельные линии. Хочется смелости — добавляйте анималистические мотивы или яркие акценты.

Читайте также:

Интересно то, что даже со смелыми деталями маникюр остается сдержанным и не перегружает образ. Он становится тем самым маленьким, но важным элементом, который дополняет стиль, подчеркивает индивидуальность и дарит уверенность в себе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новый французский маникюр — это баланс между классикой и творчеством. Он позволяет экспериментировать, не отказываясь от элегантности, и дает простор для самовыражения. И это важно: маникюр, как и любой аксессуар, должен подчеркивать вашу индивидуальность, а не наоборот.

Ранее мы писали о том, какой цвет маникюра освежает руки и поэтому с ним вы будете выглядеть моложе. Мастера советуют попробовать персиковый.

Также Новини.LIVE сообщали, к каким трендам 90-х в маникюре стоит вернуться. Некоторые дизайны будут актуальными и в 2026 году.

ногти весенний маникюр французкий маникюр
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации