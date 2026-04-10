Френч и цветы больше не в моде: антитренды маникюра 2026 года

Весна 2026 показывает нам, каким нежным может быть маникюр. Если еще несколько сезонов назад мы видели максимум декора, блеска и сложных форм, то теперь все движется в противоположную сторону — проще, чище, естественнее.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Who What Wear.

Какой маникюр делать в 2026 году

По словам мастеров индустрии красоты, в 2026 году постепенно уходят дизайны, которые буквально "перегружают" ноготь. Речь идет не только о ярких цветах, но и о сложных композициях, которые раньше казались нормой.

Например:

блестящие, почти "зеркальные" покрытия;

объемные 3D-элементы;

сверхсложные рисунки, которые занимают весь ноготь;

очень длинные и острые формы по типу стилетов;

широкие, плотные линии френча, которые выглядят тяжеловато.

Как-то незаметно все это начинает восприниматься как "слишком". И мастера это уже открыто признают. Весенние цветочные дизайны — это классика, которая долго держалась в топе. Но сейчас ситуация меняется.

Многие клиенты уже не хотят очевидных цветочков на каждом втором ногте. Не потому что это некрасиво, а потому что стало предсказуемо. А мода, как известно, не очень любит повторения.

Что приходит вместо этого

И тут начинается самое интересное. Потому что новые тенденции — это не об отказе от красоты, а о другом ее формате.

Среди актуальных решений:

полупрозрачные молочные покрытия;

"желейные" текстуры, которые дают легкий эффект объема;

максимально естественная длина;

мягкие формы: овал, круг, или аккуратный квадрат с закруглением.

Есть ощущение, что маникюр становится менее "декоративным" и более "про себя".

Интересно, что украшения никуда полностью не исчезли. Просто стали значительно более деликатными. Вместо массивных элементов теперь чаще выбирают:

тонкий микрофренч;

минималистичные линии или точки;

маленькие, почти незаметные камни;

легкие графические акценты.

А еще возвращаются игривые принты — горошек, полоски, клетка. И это, пожалуй, главное изменение. Потому что маникюр в 2026 году — не о том, чтобы удивить других. А скорее о том, чтобы вам было комфортно смотреть на свои руки каждый день.

