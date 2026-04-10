Видео

Звездный мастер маникюра назвала главные антитренды 2026 года

Звездный мастер маникюра назвала главные антитренды 2026 года

Дата публикации 10 апреля 2026 19:57
Френч и цветы больше не в моде: антитренды маникюра 2026 года
Маникюр. Фото: freepik

Весна 2026 показывает нам, каким нежным может быть маникюр. Если еще несколько сезонов назад мы видели максимум декора, блеска и сложных форм, то теперь все движется в противоположную сторону — проще, чище, естественнее.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Who What Wear.

Какой маникюр делать в 2026 году

По словам мастеров индустрии красоты, в 2026 году постепенно уходят дизайны, которые буквально "перегружают" ноготь. Речь идет не только о ярких цветах, но и о сложных композициях, которые раньше казались нормой.

Например:

  • блестящие, почти "зеркальные" покрытия;
  • объемные 3D-элементы;
  • сверхсложные рисунки, которые занимают весь ноготь;
  • очень длинные и острые формы по типу стилетов;
  • широкие, плотные линии френча, которые выглядят тяжеловато.

Как-то незаметно все это начинает восприниматься как "слишком". И мастера это уже открыто признают. Весенние цветочные дизайны — это классика, которая долго держалась в топе. Но сейчас ситуация меняется.

Многие клиенты уже не хотят очевидных цветочков на каждом втором ногте. Не потому что это некрасиво, а потому что стало предсказуемо. А мода, как известно, не очень любит повторения.

Что приходит вместо этого

И тут начинается самое интересное. Потому что новые тенденции — это не об отказе от красоты, а о другом ее формате.

Среди актуальных решений:

  • полупрозрачные молочные покрытия;
  • "желейные" текстуры, которые дают легкий эффект объема;
  • максимально естественная длина;
  • мягкие формы: овал, круг, или аккуратный квадрат с закруглением.

Есть ощущение, что маникюр становится менее "декоративным" и более "про себя".

Интересно, что украшения никуда полностью не исчезли. Просто стали значительно более деликатными. Вместо массивных элементов теперь чаще выбирают:

  • тонкий микрофренч;
  • минималистичные линии или точки;
  • маленькие, почти незаметные камни;
  • легкие графические акценты.

А еще возвращаются игривые принты — горошек, полоски, клетка. И это, пожалуй, главное изменение. Потому что маникюр в 2026 году — не о том, чтобы удивить других. А скорее о том, чтобы вам было комфортно смотреть на свои руки каждый день.

Ранее мы писали о том, какой весенний дизайн в маникюре стоит попробовать сделать в этом сезоне. Микрофренч, как и многие другие дизайны, вышли из моды.

Также Новини.LIVE сообщали, какой дизайн маникюра освежает руки, за счет чего они выглядят моложе. Все дело в цвете.

Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
