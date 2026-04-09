Как получить идеальный маникюр в салоне: нужно избегать этих ошибок

Маникюр как ритуал: что не стоит делать в салоне

Маникюр как ритуал: что не стоит делать в салоне

Дата публикации 9 апреля 2026 19:54
Маникюр. Фото: freepik

Сегодня уход за собой — это не роскошь, а необходимость. Маникюр или педикюр давно перестали быть просто процедурой красоты — это маленький ритуал, который помогает отдохнуть после напряженного дня. Но, как показывает практика, даже простая визитка в салон может превратиться в стресс, если не соблюдать несколько правил.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на издание Real Simple.

Какие ошибки большинство допускают в салоне

Приходите вовремя

Даже если ваш день расписан по минутам, старайтесь не опаздывать. Опоздание не только нарушает рабочий график мастера, но и влияет на вас самих — из-за спешки можно упустить часть процедуры или испортить результат. Если случился форс-мажор, просто позвоните и предупредите. Это вежливо и помогает избежать недоразумений.

Расскажите о своих особенностях

Аллергии, чувствительная кожа, медицинские ограничения — все это стоит сообщить мастеру, особенно при первой встрече. Честный разговор в начале позволяет подобрать безопасные средства и сделать процедуру комфортной. Никто не умеет читать мысли, так что лучше сказать прямо, чем потом жалеть.

Решайте свои потребности заранее

Перед началом маникюра или педикюра лучше посетить туалет. Казалось бы, мелочь, но во время работы над ногтями даже небольшой подъем может прервать процесс или повредить свежий лак.

Говорите о своих желаниях

Форма, длина, цвет — не стесняйтесь уточнять все детали. Чем точнее вы объясните, чего хотите, тем больше вероятность, что результат вам понравится. В начале сеанса обсудите ожидания, а затем доверьтесь мастеру.

Минимизируйте движения

Постоянное дерганье, проверка телефона или активные движения рук могут мешать мастеру. Это не только увеличивает риск случайных травм, но и грозит размазыванием лака. Спокойная позиция гарантирует аккуратный результат и экономит время.

Ранее мы писали о том, какой маникюр популярен в 2026 году. Цвет, который уже несколько сезонов держится в тренде.

Также Новини.LIVE сообщали, что персиковый цвет в маникюре набирает обороты. Он выглядит женственно, за что так и ценится.

Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
