Маникюр, который смотрится дорого: главные цвета весны-2026

Изысканный маникюр. Фото: freepik

Маникюр давно перестал быть лишь деталью. Это о настроении, о внутренней уверенности в себе, о том, как вы себя чувствуете, когда смотрите на собственные руки. И в сезоне весна-лето 2026 все крутится вокруг простых, но очень точных решений.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Цвета, которые дорого смотрятся в маникюре

Жемчужно-белый

Белый — это всегда о чистоте и порядке. Такой маникюр выглядит естественно, но всегда привлекает внимание. Идеальный вариант, когда хочется иметь собранный вид каждый день.

Красный, который не выходит из игры

Есть оттенки, которые не подчиняются трендам — они сами их задают. Яркий красный именно из таких. Он добавляет характера даже самому простому образу. И что важно — не имеет значения длина ногтей. Он одинаково подойдет и короткой форме, и длинной.

Глубокий бордовый

В бордовом тоже чувствуется характер. В нем есть что-то очень уверенное и взрослое. И да, весной он выглядит не менее эффектно, чем осенью — просто в другом настроении.

Ванильный

Это не просто светлый лак. Это цвет, который имеет ухоженный вид даже через несколько недель. Он теплый и очень универсальный. Подходит буквально под все — от базового гардероба до более сложных образов. Если не знаете, что выбрать, то это беспроигрышный вариант.

Розовый с блеском

Не классический нюд, а именно нежно-розовый. Здесь вся магия в хромированном эффекте. Свет отражается, ногти будто светятся изнутри. И при этом цвет остается нежным. Такой контраст делает маникюр интересным, но не перегруженным.

Персиковый

Есть оттенки, которые сразу ассоциируются с теплом. Персиковый именно такой. Он освежает, делает руки визуально моложе и добавляет легкого "солнечного" эффекта.

