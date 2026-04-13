Головна Мода Наймиліший тренд весни-2026: модний манікюр із Бембі

Дата публікації: 13 квітня 2026 19:54
Манікюр із актуальним принтом Бембі: стильна новинка сезону
Доглянуті руки. Фото: freepik

Після леопарда, зебри та зміїного принта мода змінила курс. Цього сезону дизайнери раптом відмовилися від агресивних принтів і почали робити акцент на так званому оленячому або "Bambi-принті". Він має трохи грайливий і водночас дуже акуратний вигляд.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на NewBeauty.

Якщо раніше тваринні візерунки асоціювалися з чимось сміливим і навіть агресивним, то зараз усе навпаки. Такий дизайн легко підлаштовується під будь-який тон шкіри і має доречний вигляд і в повсякденному житті, і в більш продуманих луках.

До речі, тренд активно підхопив Pinterest — за спостереженнями платформи, інтерес до подібних ніжних анімалістичних мотивів суттєво зріс. 

Як носити оленячий принт у манікюрі

Найцікавіше починається тоді, коли цей принт переходить у nail-арт. Тут є багато варіантів — від максимально стриманих до більш творчих.

  1. Французький манікюр. Класичний френч отримує нове життя: на кінчики нігтів додають легкі плями, ніби розмитий візерунок. 
  2. Нюдові та карамельні відтінки. База в теплих бежевих або молочних тонах робить манікюр більш весняним. Це той випадок, коли простота працює на 100%.
  3. Акцентні деталі. Іноді достатньо одного-двох нігтів із більш вираженим принтом або легким рожевим відтінком, щоб дизайн заграв по-новому.
  4. Романтичні комбінації. Оленячий принт добре поєднується з ніжними хвилями, градієнтами або напівпрозорими шарами. 

До речі, на коротких нігтях такий дизайн має особливо акуратний вигляд і краще за все робити тут матове покриття. Ще цей дизайн легко носити. Він не конфліктує з одягом, не прив’язує до одного стилю і не має занадто зухвалий вигляд. Це як компроміс між бажанням бути в тренді і водночас залишатися собою. 

Раніше ми писали про те, які помилки при поході в салон краси можуть зіпсувати результат манікюру. Варто дотримуватись певних ритуалів.

Також Новини.LIVE повідомляли, які антитренди в манікюрі у 2026 році варто враховувати, щоб мати актуальний і головне стильний вигляд. З цього приводу висловилась зіркова майстриня.

Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
