Манікюр із актуальним принтом Бембі: стильна новинка сезону

Після леопарда, зебри та зміїного принта мода змінила курс. Цього сезону дизайнери раптом відмовилися від агресивних принтів і почали робити акцент на так званому оленячому або "Bambi-принті". Він має трохи грайливий і водночас дуже акуратний вигляд.

Якщо раніше тваринні візерунки асоціювалися з чимось сміливим і навіть агресивним, то зараз усе навпаки. Такий дизайн легко підлаштовується під будь-який тон шкіри і має доречний вигляд і в повсякденному житті, і в більш продуманих луках.

До речі, тренд активно підхопив Pinterest — за спостереженнями платформи, інтерес до подібних ніжних анімалістичних мотивів суттєво зріс.

Як носити оленячий принт у манікюрі

Найцікавіше починається тоді, коли цей принт переходить у nail-арт. Тут є багато варіантів — від максимально стриманих до більш творчих.

Французький манікюр. Класичний френч отримує нове життя: на кінчики нігтів додають легкі плями, ніби розмитий візерунок. Нюдові та карамельні відтінки. База в теплих бежевих або молочних тонах робить манікюр більш весняним. Це той випадок, коли простота працює на 100%. Акцентні деталі. Іноді достатньо одного-двох нігтів із більш вираженим принтом або легким рожевим відтінком, щоб дизайн заграв по-новому. Романтичні комбінації. Оленячий принт добре поєднується з ніжними хвилями, градієнтами або напівпрозорими шарами.

До речі, на коротких нігтях такий дизайн має особливо акуратний вигляд і краще за все робити тут матове покриття. Ще цей дизайн легко носити. Він не конфліктує з одягом, не прив’язує до одного стилю і не має занадто зухвалий вигляд. Це як компроміс між бажанням бути в тренді і водночас залишатися собою.

