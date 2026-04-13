Главная Мода Самый милый тренд весны-2026: модный маникюр с Бемби

Дата публикации 13 апреля 2026 19:54
Маникюр с актуальным принтом Бемби: стильная новинка сезона
Ухоженные руки. Фото: freepik

После леопарда, зебры и змеиного принта мода сменила курс. В этом сезоне дизайнеры вдруг отказались от агрессивных принтов и начали делать акцент на так называемом оленьем или "Bambi-принте". Он выглядит немного игривым и в то же время очень аккуратным.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на NewBeauty.

Если раньше животные узоры ассоциировались с чем-то смелым и даже агрессивным, то сейчас все наоборот. Такой дизайн легко подстраивается под любой тон кожи и уместно смотрится и в повседневной жизни, и в более продуманных луках.

Кстати, тренд активно подхватил Pinterest — по наблюдениям платформы, интерес к подобным нежным анималистическим мотивам существенно вырос.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как носить оленьи принты в маникюре

Самое интересное начинается тогда, когда этот принт переходит в nail-арт. Здесь есть много вариантов — от максимально сдержанных до более творческих.

  1. Французский маникюр. Классический френч получает новую жизнь: на кончики ногтей добавляют легкие пятна, будто размытый узор.
  2. Нюдовые и карамельные оттенки. База в теплых бежевых или молочных тонах делает маникюр более весенним. Это тот случай, когда простота работает на 100%.
  3. Акцентные детали. Иногда достаточно одного-двух ногтей с более выраженным принтом или легким розовым оттенком, чтобы дизайн заиграл по-новому.
  4. Романтические комбинации. Оленьи принты хорошо сочетаются с нежными волнами, градиентами или полупрозрачными слоями.

Кстати, на коротких ногтях такой дизайн смотрится особенно аккуратно и лучше всего делать здесь матовое покрытие. Еще этот дизайн легко носить. Он не конфликтует с одеждой, не привязывает к одному стилю и не выглядит слишком вызывающе. Это как компромисс между желанием быть в тренде и в то же время оставаться собой.

Ранее мы писали о том, какие ошибки при походе в салон красоты могут испортить результат маникюра. Стоит придерживаться определенных ритуалов.

Также Новини.LIVE сообщали, какие антитренды в маникюре в 2026 году стоит учитывать, чтобы иметь актуальный и главное стильный вид. По этому поводу высказалась звездный мастер.

Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
