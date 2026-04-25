Дизайн ногтей с принтом, который выглядит дорого: идеи для маникюра: идеи для маникюра

Зебровый принт долго оставался где-то на периферии моды — его то считали слишком смелым, то относили к эстетике, которая быстро надоедает. Но сейчас ситуация другая, ведь животные мотивы снова в игре, и именно зебра неожиданно стала одним из самых свежих решений в нейл-дизайне.

Какой принт в маникюре сейчас популярен

Современный зебровый маникюр уже не про резкие контрасты "черное-белое". Мастера все чаще экспериментируют с ним: добавляют молочные или полупрозрачные базы, размывают полосы, иногда даже смешивают их с легкими оттенками серого или бежевого. Благодаря этому дизайн выглядит не так агрессивно, а наоборот более стильно и продуманно.

Есть и более смелые варианты, когда зебровые линии сочетают с цветом. Например, черные полосы на нюдовой основе с легким розовым подтоном дают очень деликатный эффект. А вот контрастные вариации с глянцевым финишем или добавлением блеска уже больше про удачный акцент — такие ногти точно не останутся без внимания.

Интересное направление — зебра в формате френча. Кончики ногтей оформляют не классически, а именно зебровым рисунком, иногда добавляя градиент или полупрозрачную базу. На длинных ногтях это выглядит достаточно выразительно, но и на короткой длине дизайн не теряет своей эффектности.

Зебровый маникюр сегодня — это уже не про экстравагантность ради внимания. Это скорее способ добавить образу "изюминки".

