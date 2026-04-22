Манікюр, який носить Енн Гетевей, підкорив соцмережі

Енн Гетевей. Фото з Instagram/annehathaway

Іноді достатньо однієї дрібної деталі, щоб образ запам’ятався сильніше, ніж будь-яка сукня з червоної доріжки. Саме так останнім часом працює стиль Енн Гетевей — вона ніби не намагається вразити, але все одно опиняється в центрі уваги.

Цього разу погляди прикував не її вихідний лук і навіть не зачіска, а манікюр.

Чим здивував манікюр Енн Гетевей цього разу

На перший погляд він зовсім простий: м’яка база у відтінку абрикосового молока, спокійна, тепла, без різких акцентів. Але варто придивитися ближче і відразу помітите тонкі золоті лінії, які додають цьому дизайну зовсім іншого настрою. Він уже не просто нюдовий, а має свою родзинку.

Його створила зіркова майстриня Сара Румер, і саме в цій роботі добре видно, що мінімалізм може мати дорогий вигляд.

Новий френч Енн Гетевей. Фото з Elle

Цікаво, що подібні рішення зараз усе частіше з’являються і на показах, і в стрітстайлі. Наче мода трохи втомилася від перевантаження і повертається до більш спокійних форм. Весна 2026, здається, якраз про це — коли краса не в складності, а в точності й легкості.

Такий манікюр легко уявити в повсякденному житті. Він не прив’язаний до події чи дрес-коду. У робочих буднях він має акуратний вигляд, у вечірньому світлі — витончений, а в повсякденності просто додає того самого відчуття доглянутості, яке зараз особливо ціниться.

І, мабуть, у цьому його головний сенс. Він не намагається бути головним акцентом, але все одно залишає після себе незабутнє враження.

