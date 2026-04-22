Главная Мода Френч, который выбирает Энн Хэтэуэй, стал трендом этого года

Дата публикации 22 апреля 2026 19:45
Маникюр, который носит Энн Хэтэуэй, покорил соцсети
Энн Хэтэуэй. Фото из Instagram/annehathaway

Иногда достаточно одной мелкой детали, чтобы образ запомнился сильнее, чем любое платье с красной дорожки. Именно так в последнее время работает стиль Энн Хэтэуэй — она как будто не пытается впечатлить, но все равно оказывается в центре внимания.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на Elle расскажет, почему сейчас стоит обратить внимание на маникюр Хэтэуэй.

В этот раз взгляды приковал не ее выходной лук и даже не прическа, а маникюр.

Чем удивил маникюр Энн Хэтэуэй в этот раз

На первый взгляд он совсем простой: мягкая база в оттенке абрикосового молока, спокойная, теплая, без резких акцентов. Но стоит присмотреться поближе и сразу заметите тонкие золотые линии, которые придают этому дизайну совсем другое настроение. Он уже не просто нюдовый, а и имеет свою изюминку.

Его создала звездная мастерица Сара Румер, и именно в этой работе хорошо видно, что минимализм может выглядеть дорого.

Який новий френч зробила Енн Гетевей
Новый френч Энн Хэтэуэй. Фото из Elle

Интересно, что подобные решения сейчас все чаще появляются и на показах, и в стритстайле. Как будто мода немного устала от перегрузки и возвращается к более спокойным формам. Весна 2026, кажется, как раз об этом — когда красота не в сложности, а в точности и легкости.

Такой маникюр легко представить в повседневной жизни. Он не привязан к событию или дресс-коду. В рабочих буднях он выглядит аккуратно, в вечернем свете — утонченно, а в повседневности просто добавляет то самое ощущение ухоженности, которое сейчас особенно ценится.

И, пожалуй, в этом его главный смысл. Он не пытается быть главным акцентом, но все равно оставляет после себя неизгладимое впечатление.

Ранее мы писали о том, какие антитренды в маникюре стоит учитывать в этом году перед походом к мастеру. Если хотите выглядеть стильно, то нужно знать последние модные направления.

Также Новини.LIVE сообщали, как выглядит трендовый далматиновый маникюр. Это довольно смелый выбор, но будет иметь оригинальный вид.

Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
