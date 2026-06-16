Какая форма ногтей визуально удлиняет пальцы: один из лучших вариантов для маникюра

Яркий маникюр. Фото: magnific

Когда речь заходит о маникюре, большинство женщин в первую очередь думают о цвете. Кто-то долго выбирает между нюдовыми оттенками, кто-то ищет идеальный красный или молочный тон. Но есть одна деталь, которая влияет на внешний вид рук не меньше, чем покрытие. Это форма ногтей.

Новини.LIVE расскажет, на какую форму следует обратить внимание.

Правильная форма ногтей поможет визуально удлинить пальцы, а кисти — сделать более изящными. А вот неудачный выбор способен подчеркнуть то, что хотелось бы скрыть.

Трендовая форма ногтей в 2026 году

В последние годы мода постепенно отходит от экстремально длинных ногтей. Все больше женщин выбирают практичность и комфорт. Однако короткая длина не означает, что нужно соглашаться на любую форму. Некоторые варианты выглядят значительно выигрышнее других.

Одним из главных фаворитов остается миндаль. Не зря эту форму можно увидеть буквально везде — от соцсетей до салонов красоты. Благодаря плавному сужению к кончику ноготь кажется длиннее, а вместе с ним и сами пальцы. Лучше всего миндалевидная форма сочетается с натуральными оттенками.

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Это тот случай, когда ничего лишнего не нужно. И именно такая форма создает тот самый эффект изящных и длинных пальцев.

Поэтому мастера все чаще советуют обращать внимание не только на цвет покрытия, но и на форму. Ведь даже самый красивый лак не даст такого визуального эффекта, как правильно подобранный контур ногтя. Иногда достаточно лишь небольшого изменения формы, чтобы руки приобрели совершенно другой вид.

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